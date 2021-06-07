24-27 июня пройдет XI Международный фестиваль ремесел коренных народов мира «Югра-2021»

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24-27 июня пройдет XI Международный фестиваль ремесел коренных народов мира «Югра-2021»
фото https://kmns.ruфото https://kmns.ru
фото https://kmns.ru

С 24 по 27 июня в городе Урае и поселке Половинка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пройдет XI Международный фестиваль ремесел коренных народов мира «Югра 2021».

Организаторами фестиваля выступят Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с бюджетным учреждением автономного округа «Центр народных художественных промыслов и ремесел».

На протяжении 4 дней будут проходить мероприятия, направленные на сохранение, развитие и популяризацию национальных традиций и культуры коренных народов мира.

Основными мероприятиями фестиваля станут:

– научно-практический семинар «Вышивка платка вогулов»;

– научно-практическая конференция «Художественная реконструкция по археологии и этнографии как потенциал искусства;

– конкурсы профессионального мастерства по номинациям народного искусства (художественная обработка дерева, бересты, резьба и роспись по дереву, бересте, металлу, керамика, узорное вязание, вышивка, плетение, ткачество, традиционный костюм в миниатюре, лоскутное шитье, валяние шерсти, работа с бисером, ковка, литье металла);

– выставки, где будут представлены работы детей в области народного искусства;

– интерактивная уличная программа «Территория ремесла»;

– проект визуальных коммуникаций «КондаАрт» – демонстрация ремесел средних веков Конды.

В фестивале примут участие дети и подростки, молодежь и студенты, мастера и художники, ученые, ведущие деятели творческих направлений.

Приглашаем всех жителей Югры посетить мероприятия фестиваля.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 20 июня 2021 года по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 119, «Центр народных художественных промыслов и ремесел», либо на электронную почту folkart86@gmail.com

Источник https://kmns.ru

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фото https://kmns.ruфото https://kmns.ru
фото https://kmns.ru
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фото https://kmns.ruфото https://kmns.ru
фото https://kmns.ru
Пнд, 07/06/2021 - 10:52

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