24-27 июня пройдет XI Международный фестиваль ремесел коренных народов мира «Югра-2021»

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С 24 по 27 июня в городе Урае и поселке Половинка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пройдет XI Международный фестиваль ремесел коренных народов мира «Югра 2021».
Организаторами фестиваля выступят Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с бюджетным учреждением автономного округа «Центр народных художественных промыслов и ремесел».
На протяжении 4 дней будут проходить мероприятия, направленные на сохранение, развитие и популяризацию национальных традиций и культуры коренных народов мира.
Основными мероприятиями фестиваля станут:
– научно-практический семинар «Вышивка платка вогулов»;
– научно-практическая конференция «Художественная реконструкция по археологии и этнографии как потенциал искусства;
– конкурсы профессионального мастерства по номинациям народного искусства (художественная обработка дерева, бересты, резьба и роспись по дереву, бересте, металлу, керамика, узорное вязание, вышивка, плетение, ткачество, традиционный костюм в миниатюре, лоскутное шитье, валяние шерсти, работа с бисером, ковка, литье металла);
– выставки, где будут представлены работы детей в области народного искусства;
– интерактивная уличная программа «Территория ремесла»;
– проект визуальных коммуникаций «КондаАрт» – демонстрация ремесел средних веков Конды.
В фестивале примут участие дети и подростки, молодежь и студенты, мастера и художники, ученые, ведущие деятели творческих направлений.
Приглашаем всех жителей Югры посетить мероприятия фестиваля.
Заявки на участие в фестивале принимаются до 20 июня 2021 года по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 119, «Центр народных художественных промыслов и ремесел», либо на электронную почту folkart86@gmail.com
Источник https://kmns.ru