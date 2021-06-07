Завершается прием работ на конкурс «Открой Югру!»

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Фотоконкурс «Открой Югру!» проводится в целях привлечения внимания к природному и историко-культурному наследию, популяризации исторических знаний и краеведения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, формирования культуры бережного отношения к окружающей среде, традициям, ценностям через искусство фотографии.
Принимать участие в конкурсе могут не только югорчане, но и гости Югры. Главное условие – фотографии должны быть сделаны на территории нашего округа не ранее 2019 года. Причем каждый участник может загрузить неограниченное количество фотографий.
Работы на фотоконкурс принимаются до 21 июня 2021 года включительно. Конкурс проходит по пяти номинациям:
1) #Бьёмрекорды:
– узнай о достижениях Югры во всех сферах и направлениях развития региона;
– почувствуй гордость за рекорды в промышленности, инновациях, экономике;
– расскажи о спортивных, профессиональных, научных и творческих успехах;
2) #Бережёмприроду:
– узнай о редких представителях флоры и фауны;
– почувствуй красоту природных объектов;
– расскажи о первозданных уголках природы округа;
3) #Гордимсяземляками:
– узнай о югорчанах, с именами которых связана история региона;
– почувствуй связь поколений;
– расскажи о тех, кто вдохновляет тебя на победы, добрые свершения;
4) #ВозводимЮгру:
– узнай об архитектуре, туристическом объекте, достопримечательности;
– почувствуй ценность места, где живешь;
– расскажи о любимом месте в Югре;
5) #Хранимтрадиции:
– узнай о культурном наследии;
– почувствуй связь с территорией;
– расскажи о силе обычаев и традиций, культурных образах, промыслах, ремёслах.
Как принять участие в конкурсе
Профессиональным фотографам на сайте «Открытый регион-Югра» в разделе «Конкурсы» myopenugra.ru/competitions/ необходимо заполнить электронную форму заявки, указав название, место и год съёмки фотоработы. Победителей из числа профессионалов выберет экспертное жюри.
Фотолюбителям нужно подписаться на официальный аккаунт губернатора Югры и разместить фотоработы в личных аккаунтах в соцсетях («ВКонтакте», «Instagram») с указанием хештега #ОткройЮгру и хештега одной из номинаций: #Бьёмрекорды #Бережёмприроду #Гордимсяземляками #ВозводимЮгру #Хранимтрадиции. Авторы работ, набравших наибольшее число лайков, станут победителями.
Подведение итогов и объявление победителей состоится 12 июля 2021 года – в День, фотографа.
Регистрируйтесь и следите за новостями о фотоконкурсе на портале «Открытый регион - Югра» и в аккаунтах соцсетей: https://www.instagram.com/myopenugra/ , https://vk.com/or_86