Форум финно-угорских народов обозначил векторы развития на два года

- Русский
3-4 июня в г. Ижевске состоялся Всероссийский форум финно-угорских народов. Он собрал делегации более 30 регионов Российской Федерации, на территории которых проживают народы уральской языковой семьи. В его работе приняла участие руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" Татьяна Барахова.
Торжественное открытие форума прошло в Театре оперы и балета. Приветственные телеграммы участникам направили Президент России Владимир Путин и председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. "Мы придаём важное, приоритетное значение вопросам сохранения национальных языков, уникальных, самобытных традиций и обычаев. И отрадно, что этой востребованной работе содействуют такие серьёзные, масштабные инициативы, как ваш форум, объединивший на своей площадке руководителей органов власти, этнокультурных общественных организаций, экспертных кругов, средств массовой информации", - говорится в приветственном адресе Владимира Путина.
Далее прозвучали видеообращения заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалама Магомедова и руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова.
Председатель Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации Пётр Тултаев подчеркнул, что идея проведения форума возникла давно и выбор Ижевска в качестве места его проведения не случаен: именно в Ижевске в 1992 году прошёл первый съезд финно-угорских народов России.
Далее заместитель руководителя ФАДН Росии Станислав Бедкин отметил, что поддержка и развитие финно-угорских народов – важная часть государственной национальной политики.
На пленарном заседании прозвучали доклады, иллюстрирующие форматы взаимодействия и достижения финно-угорского сообщества в сохранении и развитии родных языков и культур. Так, в своём выступлении Татьяна Барахова представила обзор актуальных этнокультурных проектов, успешно реализованных Центром совместно с многочисленными партнёрами в регионах России.
Во второй день форума работа продолжилась в Доме дружбы народов Удмуртской Республики в секционных обсуждениях по направлениям: "Культурное наследие финно-угорских народов в контексте современных научных исследований и образовательных практик", "Продвижение языкового многообразия финно-угорских народов в цифровом и информационном пространстве" и "Роль молодёжных инициатив и проектов в сохранении и развитии этнокультурных традиций финно-угорских народов".
Итогом работы секций стали рекомендации, которые вошли в резолюцию Всероссийского форума финно-угорских народов. Она была озвучена на итоговом заседании. В числе её важных рекомендаций – содействовать развитию научных исследований и разработок в области финно-угроведения, развитию этнокультурного туризма, подготовке национальных кадров, проводить медиафорумы и обучающие семинары по проблемам межэтнической журналистики, поддерживать издание национальных журналов и газет, активизировать грантовую и проектную деятельность молодёжных общественных организаций, развивать национальные виды спорта, организовать проведение Всероссийского форума молодёжи финно-угорских и самодийских народов России.
В рамках культурной программы участники совершили экскурсию по столице Удмуртии, стали гостями Фестиваля финно-угорских народов и ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства, развернувшихся на центральной площади города, посетили архитектурно-этнографический музей-заповедник "Лудорвай". Также участники форума познакомились с межрегиональной фотовыставкой "Мы есть и будем", которую Финно-угорский центр России передал Дому дружбы народов для экспонирования.
Планируется, что следующий форум состоится через два года и покажет результаты реализации положений резолюции.
Организаторы форума − Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации совместно с Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Удмуртской Республики.
Информационный центр "Финноугория"