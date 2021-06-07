Наталья Комарова подчеркнула важность командной работы накануне «больших выборов»

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Губернатор Югры Наталья Комарова 6 июня встретилась с общественными лидерами, победителями предварительного голосования партии «Единая Россия», гражданскими активистами со всех муниципальных образований автономного округа.
Встреча, которая прошла в онлайн-формате, собрала почти 300 участников. В их числе - председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Хохряков, депутат Государственной Думы РФ, председатель комитета по энергетике Павел Завальный, председатель комитета по социальной политике Думы Ханты-Мансийского автономного округа Василий Филипенко, член Общественного Совета Федеральной налоговой службы Российской Федерации, член экспертного совета по налоговому законодательству при комитете Государственной Думы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Александр Новьюхов.
Открывая мероприятие, глава региона отметила значимость командной работы накануне «больших выборов»: в 2021 году в Югре состоятся выборы в муниципальные, окружную, областную, государственную думы.
«Вы приняли для себя важное решение - участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Голосование определило лидеров доверия, и я поздравляю тех, кто получил этот статус. На этом предвыборном открытом марафоне вы встречаетесь с людьми, общаетесь с ними, и это крайне важно. Это – состоявшаяся Команда Югры, нас в ней – почти 1 миллион 700 тысяч. Команда Югры доверила нам ответственную работу: представлять интересы жителей, обеспечивать реализацию поручений. В этой связи принцип деятельности нашей команды должен основываться на понятных подходах, которые максимально востребованы, и создают условия для выполнения решений. Это принципы открытости, доступности и постоянной оценки эффективности. Не просто работать, а добиваться результата. Это то, что называется эффективностью деятельности органов власти», - обозначила Наталья Комарова.
Также в ходе встречи глава региона отметила значимость реализации проекта «Карта развития Югры» – программу, которая объединяет в себе проведение открытых встреч, форумов с целью сбора предложений по развитию региона, повышению качества жизни от жителей и открытый Интернет-ресурс – технологическую платформу, куда может зайти каждый житель региона, оставить свое сообщение о проблеме, ознакомиться с результатами по направлениям жизнедеятельности округа.
«Карта развития Югры» – это проактивная платформа. Она объединяет многие созданные и работающие у нас ресурсы. Мы будем рассчитывать на то, что лидеры общественного мнения, избиратели, граждане одинаково заинтересованы в этом ресурсе, и найдут для себя здесь важное и необходимое для того, чтобы добиться задуманного результата», – сказала губернатор Югры Наталья Комарова. При этом принципиально важным глава региона считает необходимость синхронизировать карту развития Югры с деятельностью по достижению национальных целей, с работой по обновлению Стратегии социально-экономического развития региона.
Отметим, что в течение ближайшего времени во всех муниципальных образованиях региона пройдут встречи «Команды Югры» – в продолжение проекта «Карта развития Югры».
Важно сказать, что подобные мероприятия, цель которых вовлечь жителей в обсуждение будущего региона, можно считать традиционными. Так, в 2016 году с участием партии «Единая Россия» прошли открытые встречи под знаком «Команда Югры» во всех муниципальных образованиях региона, в 2017 году – состоялся форум «Территория первых». В 2018 году в округе были проведены стратегические сессии «Югра-2024», в 2019 году – форсайт-сессии и встречи главы региона с жителями, посвященные реализации национальных проектов. В течение 2020 года в связи с пандемией подобные мероприятия проходили в формате онлайн.
По информации info@admhmao.ru