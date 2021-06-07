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В рамках муниципальной программы Белоярского района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма на 2019-2024 годы» 5 июня 2021года в этнокультурном центре прошло мероприятие «День культурных традиций. Кухни народов мира», в котором приняли участие ханты, манси, русские, татары и киргизы.
Национальные блюда – огромная часть культурной жизни и особенностей народов разных территорий и стран. Каждая национальная кухня складывалась веками, основывалась на территориальных особенностях, традициях ведения сельского хозяйства, рыболовства, охоты, впитывала в себя историю завоеваний, а вместе с ними и новые продукты и блюда, которые постепенно становились привычными жителю той или иной страны. Современная концепция иноязычного образования предусматривает не только овладение языком, но и иноязычной культурой, поскольку межкультурный диалог требует взаимопонимания.
Блюда хантыйской кухни
Кулинарные традиции ханты чрезвычайно разнообразны. Живая еда – это сырая пища, некоторые виды которой получили распространение и среди русского населения Сибири. Это, прежде всего, строганина – свежемороженая рыба, нарезанная тончайшими ломтиками и слегка подсоленная. Культура принятия пищи развивается вместе с культурой народа: обогащается рацион питания, приобретаются некоторые универсальные формы столовых принадлежностей, неизменной остается лишь направленность трапезы как формы общения коллектива. Понятие трапеза у ханты неразрывно связано с представлениями о котле. Застольный этикет ханты предполагает совместное употребление пищи всеми членами семьи. Всё съеденное и выпитое за общим столом является гарантом верности. Обильная пища и добротная посуда – есть отражение богатства и социального статуса хозяйства.
На празднике у Ираиды Григорьевны Неттиной был саламат, приготовленный из дичи. Готовила она по своему рецепту, проварив утку, добавила муку до необходимой густоты. Далее саламат томился на медленном огне, никаких ингредиентов, кроме соли, не добавляла. Саламат получился вкусным, всем он понравился.
Также мастерица печёт пироги по собственным рецептам. Следующая семейная презентация Лельховых: Маргариты Петровны, Александры Сергеевны и Софьи – это пирог в сметанном соусе, запечённые караси с картошечкой, морс с лесными ягодами, ну, просто объедение!
Блюда мансийской кухни
Манси, как и любой северный народ, очень радушные хозяева. Гость для них, даже нежданный, – человек, которому всегда рады и которого примут со всем уважением. Отпустить заглянувшего на огонёк гостя, не напоив чаем, для манси неприемлемо. В тот же миг, как только гость переступает порог дома, на огонь ставится чайник. Спрашивать гостя, будет ли он ароматный напиток, считается просто неприличным. Одним чаем, конечно, дело не ограничивается. Хлебосольные манси всегда готовы угостить пришедшего к ним в дом человека всем, что припасено у них в запасах.
Самая яркая презентация была у Оксаны Васильевны Сидак. Мастерица подобрала не только угощение, но и вышитую скатерть, берестяную утварь, чайную посуду, варенье ну, и прекрасные чаи, которые заготавливают хозяева. Непосредственно варенье готовит супруг Дмитрий Леонидович. И вот перед вами рецепты.
Сбор чая
Сушим иван-чай (и листочки и соцветие), ромашка 2-ух видов, мята, душица, берёзовый лист,
брусничный лист, малина, смородина (и листочки и сушим ягоду), ещё плодоножка морошки (ягодку в варенье, а ножку не выкидывать).
Ферментированный иван-чай
Перемолотый через мясорубку иван-чай оставить на несколько часов, затем парить под закрытой крышкой в кастрюле двое суток, а в конце жарить в духовке
Этим чаем занимался супруг Дмитрий Леонидович Сидак.
У варенья из шишек (из сосновых ростков) или как его иногда называют «соснового варенья» розово-коричневый цвет и медово-смолистый вкус. Несмотря на всю необычность такой заготовки, варенье из шишек достаточно вкусное, чтобы есть его не только ради здоровья.
Применяется при бронхите, астме, ангине и других болезней дыхательных путей и горла. Отличное профилактическое средство.
Перед варкой молодые сосновые шишки перебирают, удаляют мусор, хвою, моют в чистой воде, засыпают в эмалированную кастрюлю и заливают питьевой холодной водой, (чтобы она покрывала шишки на 1-1,5 см.) для удаления смолы и горечи.
Шаг 2
Шишки кипятят, добавив сахар, 1 кг молодых набухших шишек, 2 кг сахара. Получится около 2,5 литров варенья. Варят, как обычное варенье, не менее 90 минут, удаляя образовавшуюся пену. Остужают, снова дают томится на медленном огне. Оопределяют готовность по мягкости шишечек.
Шаг 3
Готовое варенье разливают в горячие банки. Оно должно получиться красивого красноватого оттенка, а запах хвои придаст ему пикантный тонкий аромат. Внешне варенье из шишек напоминает жидкий мёд
Варёные шишки тоже можно есть. Они получаются очень мягкими, сочными и напоминают конфеты. У шишек сохраняется приятный хвойный аромат.
Блюда киргизкой кухни
Свою кухню представила киргизская диаспора. Национальная кухня, секреты которой передаются из поколения в поколение и хранятся порой за семью замками, – неотъемлемая часть любой национальной культуры.
Конечно, чтобы по-настоящему оценить прелести той или иной национальной кухни, надо побывать в тех местах, где она появилась. Ведь важен не только рецепт приготовления блюда, но и продукты, выращенные именно в этих местах, в подходящем климате, и даже обстановка, неповторимая атмосфера того места. Величественные горы, плодородные зеленые долины, быстрые горные реки – так выглядит современная Киргизия. Проходит время, а традиционный уклад жизни местных жителей практически не меняется. Всё те же белые юрты, табуны диких лошадей и нетронутая первозданная природа вокруг. Как не меняются жизненные устои киргизов, такой же самобытной и оригинальной остается и их национальная кухня.
Зульфия Саиталиевна Букашева – мать троих прекрасных детей – к участию в выставке национальной кухни также привлекла свою дочь. Они прекрасно представили презентацию национального блюда, а также и костюма. Они представили манты.
Манты – лепешки из тонко раскатанного пресного теста, начинённые рубленым фаршем. Они имеют овальную, треугольную либо квадратную форму. Для начинки используют мясо молодого ягнёнка, приправленное специями и зеленью. Иногда туда добавляют немного тыквы и картофеля. Манты готовят преимущественно на пару в специальных кастрюлях – касканах. Иногда их обжаривают в масле или проваривают в воде. Подают кушанье горячим, украшая мелко нарубленной зеленью и острым томатным соусом.
Своеобразными «родственниками» мантов являются хошаны – мучные лепешки с рубленым фаршем. В отличие от первых их готовят не на пару, а обжаривают в масле. Тесто для них делается очень сочное и рассыпчатое. Сами хошаны имеют легкую золотистую корочку. Мясные лепешки довольно острые на вкус и к столу подаются вместе с кумысом либо столовым уксусом.
Блюда русской кухни
Про загадочную русскую душу говорят многие иностранцы, побывавшие в России, особенно, те, которые посетили не только столицу. Отчасти широта и загадочность отражена и в кулинарной культуре. Совет ветеранов г. Белоярский активно приняли участие в «День культурных традиций. Кухни народов мира».
Сладости Надежды Петровны Ждановой, блюдо Софии Семёновны Сорокиной – «Курник», один из самых известных русских пирогов, можно сказать, король пирогов, вершина национального кулинарного искусства. Литературные памятники свидетельствуют, что во времена Ивана Грозного его подавали к царскому столу в торжественных случаях. Долгое время «Курник» был непременным угощением русского свадебного стола. Его делали многослойным, высоким и богато украшали фигурками из теста.
Следующая участница Людмила Васильевна Краснянская с блинами, ярко презентовала своё блюдо, заканчивала весёлой русской плясовой.
Блюда татарской кухни
Яркий колорит презентации национальной татарской кухни от Дианы Олеговны Бойко. Блюдо, которое и звучит просто и легко готовится – это «Чак-чак».
«Чак-чак» состоит из шариков или брусочков из мягкого теста, скрепленные между собой медом. От правильно приготовленной сладости сложно оторваться. Пробовать его можно в любом городе региона, но лучше всего ехать на дегустацию в Казань, там есть даже музей «Чак-чака». Во время экскурсии вам предложат попробовать несколько видов этого лакомства, посмотреть национальные костюмы, выпить душистого чая из самовара и попробовать другие национальные десерты: «Баурсак» и «Как-тош».
Как и на любых праздниках есть гости из сельских поселений. Мастер фольклора Евгения Даниловна Салахова приехала к нам на праздник из села Казыма. Евгения Даниловна не только поёт и передает хантыйский фольклор подрастающему поколению, но и является одной из актрис хантыйского театра в селе Казыме. Она была инициатором создания фольклорной школы при Центре историко-культурного наследия «Касум ёх», проводит занятия по личным хантыйским песням, обучает хантыйскому фольклору детей в школах и детских садах Белоярского района. За сохранение историко-культурного наследия коренных малочисленных народов Севера Евгения Даниловна отмечена многочисленными почётными грамотами районных и окружных органов власти, от общественной организации «Спасение Югры» вручена медаль «Признание» за вклад в развитие коренных малочисленных народов Севера. И также на наш праздник приехали семейный коллектив «Харсурт ёх» под руководством Светланы Ивановны Рандымовой. Представление, которое мы увидели, где инструментами были обыкновенные игрушки, свистюльки, традиционные предметы быта. Само представление поразило простотой и лаконичностью использованием обычных предметов. Словно мы побывали в тундре в лесу наедине с природой. Хочется поблагодарить Светлану Ивановну, Евгению Даниловну за такое представление культурных ценностей хантыйского народа.
Все участники нашего мероприятия ушли с воодушевлением и в прекрасном настроении, с подарками и дипломами.
И, подводя итоги праздника, хочется от себя лично, как от организатора мероприятия, поблагодарить за участие и серьёзную подготовку всех участников. Мне хочется надеется и верить на дальнейшее сотрудничество и поддержку отношения во всех творческих мероприятиях и проектах.
Ирина Фирсова,
председатель Белоярского отделения ОО «Спасение Югры»