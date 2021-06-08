В столице Югры провели семинар по игре и изготовлению музыкальных инструментов обско-угорских народов

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В Окружном Доме народного творчества с 4 по 6 июня проходил Практический семинар по игре и изготовлению музыкальных инструментов обско-угорских народов. Ведущие семинара - Анатолий Вадичупов, Мастер народных художественных промыслов Югры, преподаватель по изготовлению музыкальных инструментов, и Алексей Рещиков, преподаватель по обучению игре на музыкальных инструментах.
Семинар проводился как очно, так и дистанционно. Такой формат позволил принять участие в мероприятиях не только югорчанам, но и жителям Ямало-Ненецкого автономного округа.
В режиме онлайн можно было посмотреть творческую встречу с особенным гостем семинара - Василием Аксёновым – знатоком хантыйского и мансийского языков, хранителем обско-угорского фольклора. Гости семинара смогли задать мастеру свои вопросы, послушать воспоминания из детства и истории из жизни. А также услышать наигрыши на старинном инструменте «Нарсъюх», который передаётся в семье Василия Кузьмича уже более 100 лет! В его репертуаре есть как личные песни на хантыйском языке, так и старинные наигрыши - «Токующие глухари», «Погоня за зайцем» и другие.
Еще одно интересное онлайн-занятие провел Алексей Рещиков со своим учеником Владимиром Кузнецовым, руководителем клубного формирования КДЦ «Сияние севера», Нефтеюганский район, п. Салым. Владимир занимается уже не первый год и имеет профильное музыкальное образование, так что для него не составило большого труда разучить и сыграть на память, лишь изредка поглядывая в ноты, наигрыш «Легенда» (А. Тургачев).
Остальных участников семинара Алексей Александрович, в зависимости от навыков игры, разделил на три группы: первая группа - специалисты с профессиональным музыкальным образованием, вторая группа – специалисты без образования, но с опытом обращения с традиционными инструментами обских угров, третья группа – новички. С каждой группой Алексей провел отдельные занятия, проработал все недочеты, ответил на вопросы, помог разучить несколько наигрышей.
Анатолий Вадичупов рассказал своим студентам о правилах заготовки, первоначальной обработки, сушки сырья. После теории, под внимательным наблюдением Анатолия Васильевича, участники семинара приступили к изготовлению инструмента «Санквылтап» или «Нарсъюх».
Стоит отметить, что на YouTube-канале Окружного Дома народного творчества можно в любое время посмотреть занятия от Школа мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов. Здесь есть ролики о том, как освоить первоначальные навыки игры на различных инструментах обско-угорских народов, научиться читать ноты и многое другое.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»