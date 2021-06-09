Югра получит доступ к ресурсам государственной публичной научно-технической библиотеки России

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Югра получит доступ к ресурсам государственной публичной научно-технической библиотеки России

В ходе Шестого международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым-2021») было подписано соглашение о сотрудничестве между государственной публичной научно-технической библиотекой России, национальной библиотечной ассоциацией «Библиотеки будущего» и департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Подписи поставили генеральный директор научной библиотеки Александр Карауш, президент ассоциации Яков Шрайберг и глава окружного ведомства Артур Латыпов.

Соглашение о сотрудничестве позволит сторонам реализовать множество совместных научных, библиотечных и образовательных проектов: организовать конференции, семинары, круглые столы, проводить презентации и книжные выставки.

Ведущими направлениями работы станут предоставление удаленного доступа к электронным ресурсам ГПНТБ России для жителей автономного округа, а также договоренность о проведении обучения сотрудников библиотек и читателей Югры возможностям использования личного кабинета и электронных ресурсов ГПНТБ России.

«Департамент культуры создаёт новый импульс для открытия огромных возможностей для проведения научно-технических исследований и разработок, для преподавателей, студентов и обучающихся в классах технической направленности. В скором времени доступ к научно - технической литературе будет открыт в Государственной библиотеке Югры и во всех муниципальных библиотеках», - написал в своих социальных сетях Артур Латыпов.

Отметим, благодаря взаимодействию сторон у многих пользователей в Ханты-Мансийском автономном округе появится доступ к самой полной, легитимной и достоверной информации, что особенно актуально в рамках Года науки и технологий.

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Ср, 09/06/2021 - 11:19

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