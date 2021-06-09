В Югре продолжается благотворительная акция «Добрый югорчанин»

- Русский
В нашем регионе проходит благотворительная акция «Добрый югорчанин», в рамках которой благотворители оказывают помощь детям из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в школах-интернатах, а также малообеспеченным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Её организаторами являются община коренных малочисленных народов Севера «Хунзи» (г. Нижневартовск), общественная организация «Спасение Югры» и Молодежная организация обско-угорских народов. За 5 лет работы окружной ежегодной благотворительной акции «Добрый югорчанин» на территории Югры была оказана помощь более 500 семьям, более 2 000 человек воспользовались поддержкой акции.
– Наша акция идёт постоянно, обычно в конце года мы делаем общий обзор по проведению акции. А так работа продолжается, мы помогаем разным муниципальным образованиям нашего округа. В апреле месяце адресную помощь получили многодетные семьи Берёзовского, Октябрьского районов, городов Нягани и Ханты-Мансийска, позже помощь была направлена в школу-интернат посёлка Угута Сургутского района, посёлок Тром-Аган Сургутского района, город Сургут, и оленеводам, проживающим в Сургутском районе, более 70 семей воспользовались поддержкой акции, – рассказала идейный вдохновитель и главный организатор акции Екатерина Жукова.
Идея создания такой акции родилась ещё в 2016 году. Тогда на Молодёжном форуме обско-угорских народов в городе Ханты-Мансийске поднимался вопрос обеспеченности детей коренных народов Югры, проживающих в школах-интернатах. Такая проблема возникла после того, как эти ребята были сняты с полного гособеспечения. А родители в силу разных причин не всегда могли самостоятельно обеспечивать своих детей.
– Дети девять месяцев живут в школах-интернатах. У родителей не всегда есть возможность посетить своих детей. И в тот момент мы задумались о том, как можем им помочь. Тогда и родилась идея организовать акцию «Добрый югорчанин», – воспоминает Екатерина Жукова. – Она была направлена на оказание помощи ребятам из школ-интернатов. Но практически сразу мы поняли, что нуждаются не только дети, которые проживают в школах-интернатах, но есть и другие семьи, которым также нужна помощь. Есть семьи, живущие на стойбищах. Они в силу своей отдалённости редко посещают города и посёлки, поэтому мы понимали, что это нужное дело, которое необходимо продолжать.
Нужно отметить, что к акции присоединяются не только предприниматели региона, депутаты, чиновники, нефтяные компании, но и неравнодушные югорчане.
Участниками акции уже по традиции стали депутаты окружной думы во главе с председателем югорского парламента Борисом Хохряковым. Благодаря содействию губернатора Югры Натальи Комаровой, в каждом официальном паблике всех муниципальных образований был опубликован пост о начале работы акции.
Екатерина Жукова говорит, изначально акция начиналась в Нижневартовском районе, потом вышла за пределы муниципального образования и стала окружной. В 2019 году благотворители оказали помощь детям, проживающим в деревне Тресколье Ивдельского района Свердловской области. Тогда ребята из этого поселения получили новогодние подарки. И теперь с уверенностью можно сказать, что акция «Добрый югорчанин» имеет статус межрегиональной благотворительной акции.
Людмила Теткина