В Югре состоится XII Международный IT-Форум

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В Югре состоится XII Международный IT-Форум

9 июня в региональном информационном центре «Югра» состоялась пресс-конференция с участием директора окружного департамента информационных технологий и цифрового развития Павлом Ципориным. Разговор шёл на тему «XII Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС».

Гость студии рассказал:

– XII Международный форум состоится 15-18 июня, в нём примут участие представители 70 стран мира и 72 субъектов Российской Федерации. В рамках IT-Форума будет проходить 45 мероприятий, которые будут проводиться в смешанных форматах, т.е. в очном и заочном. Иностранные участники будут принимать участие в онлайн-формате. В рамках форума пройдут четыре международные конференции: Международная конференции по информационной безопасности «ИнфоФорум – Югра 2021», Международная конференция «Информация и коммуникация в цифровую эпоху», которую мы проводим совместно с ЮНЕСКО, Международная конференция педагогов «EdCrunch» и Международная конференция нотариусов.

Во время пресс-конференции от директора департамента информационных технологий и цифрового развития стало известно, что во время форума на уровне правительства округа будет заключено порядка пяти соглашений, а также будут заключаться соглашения на уровне окружного департамента информационных технологий. Кроме этого, будет заключено 15 соглашений о перспективе дальнейшего развития как информационных технологий, так и по строительству Центров обработки данных и другие.

Во время XII Международного IT-форума Югра презентует проекты цифрового образования.

Людмила Гурьева

Ср, 09/06/2021 - 14:50

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