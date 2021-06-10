Еще 6 югорских муниципалитетов избавятся от приспособленных для проживания строений в 2021 году

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Заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов, провела губернатор Югры Наталья Комарова.
Его участники оценили ход расселения граждан из приспособленных для проживания строений в Пыть-Яхе, Нефтеюганске, Нягани, Мегионе, Сургуте, Нефтеюганском районе.
«По данным муниципальных образований, на 1 июня для проживания такие строения используют 267 семей. Основная доля приходится на Пыть-Ях, Нефтеюганск. В четырех муниципальных образованиях – Сургут, Мегион, Нягань, Нефтеюганский район – количество оставшихся строений единичное», – констатировала Наталья Комарова.
Глава Пыть-Яха Александр Морозов доложил, что на сегодняшний день на территории города строений осталось 163. 20 строений находятся в стадии расселения в соответствии с программными мероприятиями. Еще 55 семьям будет предоставлен коммерческий жилой фонд. 34 семьи получат жилье в наемном доме социально-коммерческого использования.
«Мы берем на себя обязательства завершить расселение оставшихся приспособленных для проживания строений уже в текущем году», – подчеркнул он.
Исполняющий обязанности главы Нефтеюганска Андрей Пастухов в свою очередь сообщил, что в муниципалитете на данный момент насчитывается 62 неснесенных строения из данной категории. При этом 6 объектов расселено. Еще 4 строения будет снесено до 15 июня. Оставшиеся 52 строения планируется ликвидировать до 1 октября.
По словам исполняющей обязанности главы Нягани Риммы Кокаревой, на территории города на сегодняшний день находится 4 приспособленных для проживания строения. В соответствии с муниципальной дорожной картой все эти объекты будут ликвидированы до 1 сентября.
Глава Нефтеюганского района Галина Лапковская напомнила, что на 1 января 2021 года в муниципалитете ликвидации подлежало 6 строений. На сегодняшний день 4 строения расселено и подготовлено к сносу. В муниципальном образовании также планируется избавиться от такого фонда до 1 сентября.
Исполняющая обязанности главы Мегиона Наталья Мартынюк доложила, что по данным на сегодняшний день в городе зафиксировано 1 приспособленное строение, в котором проживает 1 семья, состоящая из 2 человек. В 2020 году горожане получили социальную выплату на строительство индивидуального жилого дома. По завершении строительства мегионцы освободят занимаемое помещение и оно будет ликвидировано.
Исполняющий обязанности главы Сургута Валерий Фомагин подчеркнул, что в городе было не расселено 4 приспособленных для проживания строения. К 9 июня 2 из них уже ликвидировано. Еще один объект будет снесен до 30 июня. Последнее строение планируется ликвидировать до 1 августа.
«Крайне важно своевременно выполнять взятые на себя обязательства, особенно тогда, когда речь идет о решении вопросов местного значения», – акцентировала внимание Наталья Комарова.
Также участники заседания традиционно оценили ход строительства объектов жилищно-коммунального комплекса и энергетики в Пыть-Яхе – ВОС-1, ВОС-3, КНС в микрорайоне №6 в рамках федерального проекта «Чистая вода».
Глава города Александр Морозов доложил, что в отношении ВОС-1 работы ведутся в соответствии с графиком, задержек по поставке оборудования нет. В полном объеме произведена загрузка реагентов в общем объеме 85 кубических метров. С 15 июня планируется приступить к пусконаладочным работам.
По информации info@admhmao.ru