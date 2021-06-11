15 июня завершится прием работ на конкурс детских рисунков «Расту в Югре», посвященный «Семейному месяцу» в округе

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15 июня завершится прием работ на конкурс детских рисунков «Расту в Югре», посвященный «Семейному месяцу» в округе

Участниками могут стать юные югорчане до 16 лет включительно. Для этого необходимо до 15 июня опубликовать в Инстаграм фотографии юных авторов с конкурсными работами или фотографии самих рисунков с указанием хештегов #РастувЮгре, #МесяцСемьи и отметкой аккаунта губернатора Югры в Инстаграм.

 

Обратите внимание! Конкурсная работа должна соответствовать тематике номинаций и содержать краткое пожелание семьям Югры на русском или хантыйском, мансийском, ненецком языках.

Определены 4 номинации: «Семейная открытка», «Семейный портрет», «Югорские традиции», «Эко-семья». Последняя посвящена международной экологической акции «Спасти и сохранить».

 

В финал конкурса попадут работы, набравшие наибольшее количество лайков.

 

8 июля, в День семьи, любви и верности будут объявлены победители конкурса.

 

 

6+
6+
Пт, 11/06/2021 - 08:53

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