15 июня завершится прием работ на конкурс детских рисунков «Расту в Югре», посвященный «Семейному месяцу» в округе

- Русский
Участниками могут стать юные югорчане до 16 лет включительно. Для этого необходимо до 15 июня опубликовать в Инстаграм фотографии юных авторов с конкурсными работами или фотографии самих рисунков с указанием хештегов #РастувЮгре, #МесяцСемьи и отметкой аккаунта губернатора Югры в Инстаграм.
Обратите внимание! Конкурсная работа должна соответствовать тематике номинаций и содержать краткое пожелание семьям Югры на русском или хантыйском, мансийском, ненецком языках.
Определены 4 номинации: «Семейная открытка», «Семейный портрет», «Югорские традиции», «Эко-семья». Последняя посвящена международной экологической акции «Спасти и сохранить».
В финал конкурса попадут работы, набравшие наибольшее количество лайков.
8 июля, в День семьи, любви и верности будут объявлены победители конкурса.