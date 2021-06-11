Ханты, манси и лесные ненцы могут выбрать будущую специальность из регионального перечня профессий

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Региональный перечень профессий даёт право студентам из числа коренных малочисленных народов Югры претендовать на компенсацию за оплату обучения, размер выплаты достигает 100 000 рублей. В документ включены более 90 специальностей и профессий.
Директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин пояснил, данный документ принят только для коренных малочисленных народов Севера. Несколько лет назад в регионе были пересмотрены подходы к оказанию мер поддержки студентов из числа коренных малочисленных народов Севера.
– Если учащийся обучается на коммерческой основе, то региональный перечень профессий позволяет ему получить компенсацию оплаты обучения. Ранее эта комплексная мера поддержки распространялась только на обучающихся из малообеспеченных семей. После мы пришли к выводу, что эти меры необходимо разделить. Меры социальных выплат все-таки касаются малообеспеченных граждан, а обучение специалистов – это уже интересы автономного округа, поэтому подход был изменён. Региональный перечень не зависит от статуса семьи, он зависит исключительно от того, по какой специальности или направлению подготовки обучается учащийся, – сообщил Алексей Дренин.
Глава ведомства отметил, чаще всего выпускники выбирают педагогические и медицинские специальности, а также направление «Юриспруденция».
В соответствии с региональным перечнем, студенты, обучающиеся в вузах на коммерческой основе на очной форме обучения, могут получить компенсацию за оплату обучения в размере – 100 000 рублей за учебный год. Обучающиеся в профессиональных образовательных организациях – 50 000 рублей. Данные меры господдержки имеют заявительный характер. В 2021 году на поддержку студентов из числа коренных народов запланировано более 43 миллионов рублей.
Как рассказал Алексей Дренин, они ежегодно проводят информационную кампанию и разъяснительную работу среди коренных малочисленных народов Севера. Департаментом образования и молодежной политики Югры разработана соответствующая памятка, она также доводится до образовательных учреждений.
– Соответствующая памятка есть во всех муниципалитетах округа, есть она в вузах и колледжах. Информационную кампанию мы проводим ежегодно, также проводим прямые трансляции по этому поводу, – сообщил Алексей Дренин. – Ведём разъяснительную работу. Региональный перечень размещён на сайте департамента образования и молодежной политики Югры https://depobr-molod.admhmao.ru/obrazovanie-v-yugre/ . Подчеркну, такую памятку мы разработали и на бумаге, чтобы донести информацию до жителей, проживающих в местах традиционного природопользования.
Добавим, в текущем году в Югре более 656 ребят из числа коренных малочисленных народов Югры окончили 9 классов, аттестат о среднем образовании получат 343 детей. И все эти ребята могут выбрать специальность из регионального перечня профессий, и в случаи, если будут обучаться на коммерческой основе, то в будущем могут претендовать на компенсационные выплаты.
Людмила Теткина
Фото: ТВ "Югра"