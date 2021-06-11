В регионе действует два лесных пожара

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В регионе действует два лесных пожара
Фото с открытых источников Фото с открытых источников
Фото с открытых источников

По состоянию на 11 июня, в автономного округе действует два лесных пожара на территории Самаровского и Сургутского лесничеств на общей площади 23,9 га, в том числе один локализованный на площади 18 га на территории Сургутского лесничества. Такие данные сообщает департамент недропользования и природных ресурсов.

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии, сегодня в регионе прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 69 лесных пожара общей площадью 3253,49 га. Особый противопожарный режим действует на территории Советского района.

В автономном округе действует режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы автономного округа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Если вы стали свидетелем возгорания в лесу, просьба немедленно сообщить об этом, позвонив на любой из действующих телефонов: 

– специализированная диспетчерская служба Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов 8 (3467) 33-15-46;

– прямая линия лесной охраны 8 (800) 100-94-00;

– служба экстренного реагирования 112.

Информация департамента недропользования и природных ресурсов Югры

Фото с открытых источников Фото с открытых источников
Фото с открытых источников
Фото с открытых источников Фото с открытых источников
Фото с открытых источников
Пт, 11/06/2021 - 15:22

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