Югра отметит День России

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Праздничные мероприятия в День России, 12 июня, пройдут во всех муниципальных образованиях Югры, многие из которых состоятся в онлайн-формате.
Традиционно югорчане примут участие в федеральных флешмобах «Флаги России» и «Окна России». Государственные символы будут размещены в окнах и на балконах домов по всему региону, а также в знаковых местах автономного округа. Так, в Сургуте, например, торжественное поднятие флагов состоится в детских летних лагерях; в Нягани – размещение флагов по периметру здания Музейно-культурного центра; в сельском поселении Русскинская состоится мастер-класс декоративно-прикладного творчества по изготовлению маленьких флажков-триколоров; в Нижневартовском районе пройдет автопробег (-мото,-вело) «Под флагом единым» по центральным улицам городских и сельских поселений района.
Югра также присоединится к всероссийской акции по раздаче ленточек триколор и маленьких флажков в общественных местах, общественном транспорте. В работе будут задействованы волонтерские штабы «Мы вместе», партии «Единая Россия», волонтеры «Молодежки ОНФ». Жители региона также станут участниками акции «Мы – граждане России», в ходе которой в торжественной обстановке вручают первые паспорта школьникам, отличившимся в учебе, спорте, общественной деятельности.
В муниципалитетах также запланировано выступление хоров на центральных площадях и в знаковых местах с исполнением известных песен о России и гимна России. Песни также прозвучат с балконов или окон домов. В Лянторе, например, гимн прозвучит на площадке Центра национальных культур «Нефтяник» в рамках проведения фестиваля Дружбы и Добра; в Ханты-Мансийске гимн исполнят народный самодеятельный коллектив «Славяне».
В Пыть-яхе также в рамках празднования Дня России откроются экспозиция под открытым небом «Традиционные населенные пункты региона», выставка «Техновинтаж», пройдет экскурсия по эколого-этнографической тропе «Жизнь в гармонии с природой».
В библиотеках Ханты-Мансийского района пройдет цикл мероприятий, посвященных празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя А. Невского.
Образовательные организации Радужного проведут онлайн-челлендж «Восславим Родину в стихах», состоится виртуальное путешествие-экскурсия «Добро пожаловать в Россию».
Также в муниципалитетах Югры пройдут ряд спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню России: в Ханты-Мансийске - товарищеский матч по мини-футболу между командами городов побратимов Ханты-Мансийска и Новороссийска; в Когалыме - соревнования по мини-футболу в зачет спартакиады среди детей, подростков и молодежи, занимающихся на досуговых плоскостных спортивных сооружениях; в Междуреченском - окружные соревнования по пейнтболу.