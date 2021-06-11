Окружное правительство утвердило новые решения по развитию территорий

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Окружное правительство утвердило новые решения по развитию территорий
фото pravdaurfo.ruфото pravdaurfo.ru
фото pravdaurfo.ru

Постановление «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Югре» приняли члены окружного правительства в ходе заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.

«Закон автономного округа, подзаконные акты открывают для муниципальных образований новые возможности по развитию общественных пространств, обеспечению граждан жильем», – сказала глава региона.
Директор югорского департамента строительства Кирилл Мыскин подчеркнул, что в соответствии с решением утверждены критерии многоквартирных домов, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных в границах застроенной территории; порядок согласования проектов решений о комплексном развитии территорий жилой и нежилой застройки; порядки реализации решения о комплексном развитии территории, определения границ территории, подлежащей комплексному развитию и иных требований.

Кроме того, утвержден предельный срок проведения общих собраний собственников многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки.

Также утверждены порядки определения начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории; заключения таких договоров между органами местного самоуправления с правообладателями земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества без проведения торгов; приобретения собственниками жилых помещений за доплату жилых помещений большей площади при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки.

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фото pravdaurfo.ruфото pravdaurfo.ru
фото pravdaurfo.ru
фото pravdaurfo.ruфото pravdaurfo.ru
фото pravdaurfo.ru
Пт, 11/06/2021 - 16:04

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