26 тысяч юных югорчан отдыхают в организациях детского отдыха

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26 тысяч юных югорчан отдыхают в организациях детского отдыха
фото из yandex.ruфото из yandex.ru
фото из yandex.ru

В Югре прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. 

Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Геннадий Забайкин привел данные начавшейся детской оздоровительной кампании: «В реестре 542 организации детского отдыха, 347 из которых уже приняли детей в 1 смену. Планируется, что 109 тысяч юных югорчан будут охвачены организованным отдыхом в течение лета, 15 тысяч – за пределами региона. В настоящее время в организациях детского отдыха находятся 26 тысяч ребятишек».

О вакцинации сотрудников, привлекаемых к работе в организациях отдыха и оздоровления детей, рассказала заместитель начальника управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента здравоохранения Югры Ирина Нейман: «Продолжается вакцинация сотрудников, около 70% из которых уже прошли полный курс вакцинации. Медицинские организации имеют достаточные объемы вакцины для завершения работы».

Геннадий Забайкин также проинформировал о работе по включению лагерей Югры в программу возврата денежных средств за приобретение путевки в организации отдыха и оздоровления детей. Цель программы: повышение доступности поездок для детей в лагерь.

Напомним, максимально допустимая доля родительской платы при предоставлении путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, приобретаемых за счет средств бюджета Югры, - не более 30% от стоимости путевки, если стоимость предоставляемой путевки превышает норматив предельной стоимости путевки (33720 рублей).

Таким образом, при проведении оплаты картой «Мир» будет возвращено 50%, но не более 20 тысяч рублей от израсходованных средств на приобретение путевки, если организация включена в программу и является партнером программы на сайте мирпутешествий.рф 

Отметим, в регионе организована работа горячих линий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей по телефонам: 8-800-101-52-86 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов (кроме субботы и воскресенья), 8-800-301-44-43 ежедневно с 9.00 до 21.00 часов (без перерывов, выходных и праздничных дней).

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фото из yandex.ruфото из yandex.ru
фото из yandex.ru
фото из yandex.ruфото из yandex.ru
фото из yandex.ru
Пт, 11/06/2021 - 16:07

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