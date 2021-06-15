Поздравление губернатора Югры с днем России

  • Русский
Поздравление губернатора Югры с днем России
фото uhd.nameфото uhd.name
фото uhd.name

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с Днем России.

Каждый из нас – часть великой страны – чувствует ответственность за себя, семью, Родину. Осознавая это, мы добиваемся успехов, отвечаем на вызовы. Пандемия проверила силу нашей сплоченности.

Команда Югры – 1 миллион 687 тысяч югорчан. Жители автономного округа вносят личный вклад в развитие родного поселка, города, региона. В центре преобразований – запросы, мнения, позиции, выбор граждан.

Так, в 2020 году по итогам рейтингового голосования в автономном округе благоустроены 64 общественные территории. В этом году объекты для первоочередного благоустройства определили более 110 тысяч югорчан. Подведены итоги первого регионального конкурса инициативных проектов. 83 инициативы стали победителями. Объединив усилия, жители к концу этого года получат новые современные пространства для семейного отдыха, спортивные площадки, скверы, туристические маршруты.

12 июня день рождения Нижневартовского района. Мероприятия, приуроченные ко дню образования, проходят в Сургуте, Ханты-Мансийске, Советском районе. Автономный округ – субъект Российской Федерации – труженик, обеспечивающий мощь государства.

Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, города Сургута, Герой Социалистического Труда Вера Ивановна Панасевич: «Когда человек живет полной жизнью, когда ему не безразличны люди, которые его окружают, тогда жизнь заставляет и делать, и строить, и двигаться вперед».

Это про югорчан. Мы живем, работаем по обновленной Конституции страны. Мы – команда, которой по плечу достижение поставленных целей. Вместе мы справимся с задачами, реализуем масштабные проекты.

Сила и будущее – в каждом из нас, дорогие земляки, в заботе о своих детях, родителях, в любви к своему дому, Югре, России.

С праздником, Югра, с Днем России!

фото uhd.nameфото uhd.name
фото uhd.name
фото uhd.nameфото uhd.name
фото uhd.name
Сб, 12/06/2021 - 09:00

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.