Губернатор Югры вручила паспорта юным жителям региона

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Губернатор Югры вручила паспорта юным жителям региона

11 мая губернатор Югры Наталья Комарова вручила паспорта граждан России юным жителям автономного округа. Церемония состоялась в преддверии Дня России в концертно-театральном центре «Югра-Классик».

«Вручение паспортов граждан Российской Федерации – это очень важное событие. В этот день вас пришли поддержать члены ваших семей, включая самых маленьких. Уверена, что это имеет большое значение», – сказала Наталья Комарова.

Всего в торжественной обстановке было вручено 20 паспортов. Их обладателями стали юные жители Ханты-Мансийска: воспитанники школы №6 Н.И. Сирина Игорь Агеев, Софья Бабинская, Константин Букин, Таисия Волкова, учащиеся гимназии №1 Екатерина Белая, Алимхан Кадыров, Эльшад Рагимов, ученики школы №2 Алена Бойченко, Даниил Тенигин, обучающиеся школы №3 с углубленным изучением отдельных предметов Матвей Картин, Данил Мануйло, школы №8 Олеся Тевекова, Герман Финк, Анна Шишкина, ученицы школы №4 Евгения Мокроусова, Дарья Мякишева, воспитанницы центра образования «Школа-сад №7» Полина Кучерук, Полина Гуторова, учащиеся школы №5 Екатерина Налобина, Ярослав Чувашев.

Ребята принимают активное участие в жизни своих образовательных организаций, являются призерами и победителями школьных олимпиад, спортивных соревнований различных уровней, лидерами в своих классах.

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Сб, 12/06/2021 - 12:00

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