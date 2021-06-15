Наталья Комарова встретилась с главой «Лаборатории Касперского»

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Рабочую встречу с генеральным директором АО «Лаборатория Касперского» Евгением Касперским провела сегодня, 14 июня, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
Разговор состоялся в преддверии 12-го Международного IT-форума. Глава региона напомнила, что автономный округ стал первым регионом России, который начал развивать проект по детской безопасности Safe Kids совместно с «Лабораторией Касперского» для обеспечения безопасности во время работы в сети Интернет обучающихся образовательных организаций автономного округа. «Уровень доверия родителей к этому проекту высокий», - сказала губернатор.
Наталья Комарова также обратила внимание на предложение компании по организации постоянной площадки в регионе по тестированию, доработке, внедрению группы решений на базе операционной системы Kaspersky. «Для нас это имеет большое значение, проект даст дополнительные возможности по наращиванию компетенций в области региональной информационной безопасности», - добавила глава региона.
Также в ходе встречи губернатор предложила Евгению Касперскому поддержать инициативу проведения в Югре совместного мероприятия по вопросам детской безопасности в Интернете с участием родительской общественности и детей.
«Большое спасибо, что вы уделяете особое внимание образовательным программам. Для нас это также является частью работы», - сказал глава «Лаборатории Касперского».