Пресс-день XII Международного IT-форума с участием стран БРИКС И ШОС

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14 июня на площадке Конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо» (ул. Студенческая, 19) в рамках пресс-дня XII Международного IT Форума с участием стран БРИКС и ШОС состоялся осмотр выставки. Основная тема выставочной экспозиции «Цифровые технологии для всех».
В мероприятии приняли участие директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Павел Ципорин, генеральный директор КВЦ «Югра-Экспо» Елена Мокрушникова, председатель Совета Союза «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», генеральный директор АО «ОВЦ «Югорские контракты» Альфия Павкина, заместитель руководителя Оргкомитета Инфофорума Анастасия Озерова и директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Алексей Дренин.
Свои стенды представили органы государственной власти, компании-производители новейшего оборудования, технологий и инноваций от идеи и прототипа до серийного производства.
Основными целями выставки являются демонстрация достижений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в применении цифровых технологий для развития различных областей жизнедеятельности.
Директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Павел Ципорин: «Как обычно, Ростелеком покажет свои наработки в сфере цифровых технологий. В этот раз у нас не сильно большая выставка, поскольку пандемийный год, и есть определенные ограничения. Но ряд партнеров мы выставили, более того, сделали на официальном сайте форума виртуальную выставку-проекты всех участников можно посмотреть. Ещё один хороший партнёр в сфере информационной безопасности компания Infotecs, с которыми мы вместе защищаем персональные данные наших жителей. Наши партнеры по линии образования – Я класс и Uchi.ru».
Генеральный директор КВЦ «Югра-Экспо» Елена Мокрушникова: «На выставке представлены 45 компаний, из них – 20 в зале. В этом году в «Югра-Экспо» будет проходить большая часть секций деловой программы, и как раз сейчас мы находимся перед залом пленарных заседаний. Здесь наши коллеги будут проводить Форум по информационной безопасности».
«В Форуме принимает участие генеральный директор Лаборатории Касперского Евгений Валентинович Касперский, – сказал Павел Ципорин, проходя мимо стенда АО «Лаборатория Касперского». – Наши китайские партнёры компания Huawei представит свои новинки по оборудованию, посмотрим, что можно будет из него использовать у нас»
После осмотра выставочной экспозиции «Цифровые технологии для всех» состоялся пресс-подход.
Директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Павел Ципорин:
– Этот форум собрал очень много мероприятий: круглых столов, панельных дискуссий. За прошлый год накопилось много вопросов для обсуждения, много дискуссий будет проходить совместно с федеральными министерствами. Министерство спорта РФ проводят свою секцию по цифровизации спорта. Министерство просвещения РФ проводит секцию по цифровизации образования. Совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Аналитическим центром мы проводим ряд круглых столов. РАНХиГС у нас также будет ряд мероприятий. Накопленные для обсуждения вопросы наводят на то, что должно быть много мероприятий. Их будет порядка 45 в рамках четырех дней работы форума.
У нас 4 больших блока – международные конференции в рамках Международного IT-Форума. Первый блок – конференция «Инфофорум» по информационной безопасности и киберугрозам. Второй блок – международная конференция #EdCrunchUgra, на которой обсудят основные направления и тренды по развитию цифрового образования. Третий – Международная конференция нотариусов. К нам приедут нотариаты из субъектов РФ и будут обсуждать, как они внедряют в своей деятельности цифровые сервисы. И четвертая – международная конференция проходит под эгидой ЮНЕСКО, где будет обсуждаться влияние цифровизации на развитие культуры. Это мероприятие соберет самую масштабную информационную повестку – больше 50-ти стран-участников.
По последним данным, на сегодня участие в форуме примут 70 стран мира и 77 субъектов РФ. Точное количество участников мы сможем понять, когда проведём все мероприятия, так как основная их часть будет онлайн. Все международные участники у нас также будут онлайн из-за действия ограничительных мер.
У нас приняты достаточные меры – выдаются маски, есть антисептики, на входах термометрия.
Директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Алексей Дренин:
– Международная конференция #EdCrunchUgra – это ключевая конференция, и все круглые столы будут проходить в рамках этой конференции. Мы уже в третий раз проводим её на территории Югры совместно с организаторами большого #EdCrunch в Москве. Почти все решения, которые в последующем запускаются в отрасли сначала учебного года, зарождаются здесь. Мы традиционно будем обсуждать несколько направлений – это индивидуализация и цифровизация образования. Это та связка, которую мы отрабатываем уже в течение последних трёх лет. Поскольку это всё уже по-настоящему начало внедряться в практику, в конце этого года мы ожидаем результаты. Соответственно, мы не просто будем обсуждать, что сделать, мы будем обсуждать предварительно достигнутые результаты и наработки. Кроме того, нельзя не отметить многочисленные мастер-классы, которые будут проводиться нашими партнерами. Также они будут и на выставке представлять свою продукцию. Сами мастер-классы новых технологий в образовании будут направлены на презентацию педагогам, родителям, детям, по их применению в течение учебного года в образовательном процессе.
Председатель Совета Союза «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», генеральный директор АО «ОВЦ «Югорские контракты» Альфия Павкина:
– Традиционно Торгово-промышленная палата РФ и Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры являются партнёрами этого проекта. Многолетнее сотрудничество говорит о тех мероприятиях, которые были проведены ранее с участием стран БРИКС и ШОС. В этом году у нас будет такая же повестка. Возможности Торгово-промышленной палаты являются полноценной площадкой для проведения нашего форума, и Торгово-промышленная палата РФ активно принимает участие. Есть несколько мероприятий онлайн и оффлайн, касающихся возможностей для малого и среднего бизнеса, в период цифровой экономики реализовать свой потенциал. Это, можно сказать, главная тема по причине которой мы все здесь собираемся.
Заместитель руководителя Оргкомитета Инфофорума Анастасия Озерова:
– Информационная безопасность, информационные технологии, безопасный доступ к информационным технологиям для всех в период массовых ограничений и пандемийного периода. Кроме этого, мы будем обсуждать такие темы, как импортозамещение. Новые подходы к информационной безопасности, которые появились с трендом на цифровизацию в различных отраслях экономики, там тоже есть свои особенности. Будем говорить о новейших технологиях, об искусственном интеллекте, о суперсложных вычислениях. Об этом нам расскажут коллеги из России, крупной технологической организации и огромной интеллектуальной агломерации Сбер, которая уже является не только банковской. К нам присоединятся коллеги из ЮАР, которые расскажут о своих интересных наработках. Коллеги из Индии презентуют нам интересные кейсы по искусственному интеллекту. Коллеги из Белоруссии расскажут о том, как они используют биометрические технологии в органах государственной власти. Мы также будем много говорить о региональных практиках и рассматривать много интересных кейсов. Хотелось бы отметить, что будет нового на Инфофоруме – мы организовали Цифровой форум «Россия-Китай» и проводим его совместно с Ассоциацией облачной безопасности Китая. Очень много экспертов присоединятся к нам. Очень приятно отметить, что такие мировые гиганты, как Tencent, ZTE приготовили свои презентации и посредством онлайн-технологий присоединятся к нам и представят свои подходы и взгляды на то, как должна обеспечиваться информационная безопасность в современных условиях.
Генеральный директор КВЦ «Югра-Экспо» Елена Мокрушникова:
– IT-Форум – наше долгожданное событие, которого мы ждали 2 года. Наши меры безопасности начались ещё с регистрации участников. К сожалению, несмотря на то, что у нас большой выставочный центр, мы не можем принять всех желающих, есть ограничения по участию. Приглашаем всех посмотреть на мероприятия форума в онлайн-формате. Это будет не менее интересно и полезно. В этом году выставка у нас тоже в усеченном формате. Благодаря этому мы смогли поместить в наш зал мероприятия деловой программы. Именно потому, что у нас будут специалисты высокого уровня IT-направленности, посетители стендов будут целевые. Каждый посетитель — это потенциальный партнёр, и можно просто любого брать и разговаривать с ним о взаимоотношениях, будущем партнерстве. 100% попадание в цель.
Пресс-центр ТАСС-Урал