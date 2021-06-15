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У каждого в душе живёт сокровенное, независимо от национальности или рода занятий – это любовь к родным, близким людям. Но особое место занимает в душе любовь к земле, вскормившей нас, к истоку, иными словами, к Родине.
12 июня – главный праздник нашей страны – День России, символизирующий начало новейшей истории государства Российская Федерация. В связи с празднованием этого великого праздника, в Берёзовском районном Доме культуры прошёл VIII фестиваль национальных культур «Дружба». И по доброй традиции мы вновь встретились и порадовали друг друга яркими красочными костюмами, музыкальными номерами, выставкой декоративно-прикладного искусства и национальной кухней.
«Отечеством мы зовём Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы зовём её потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным нам языком, и всё в ней для нас родное; а матерью – потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку, как мать, защищает и бережёт нас от всяких врагов… Много есть на свете и кроме России всяких хороших государств и земель, но одна у человека родная мать – одна у него и Родина»
Слова К.Д. Ушинского, как никогда подходят к каждому коллективу, который выступил на сцене Дома культуры. Через песни, танцы, легенды мы поведали о великих тайнах и культуре народов проживающих на нашей территории. В своих выступлениях коллективы показали самобытность финно-угорских народов, мощь и силу Кавказа, тепло солнечного Узбекистана, красоту русских полей и любовь к необъятной, любимой России. А главное, что мы увидели – это любовь к Родине. Трудно найти на всём земном шаре страну, где на сравнительно небольшой площади размещалось бы столько народов с различными языками, а также особенностями традиций и быта.
VIII районный Фестиваль вошёл в историю Берёзовского района и ровно через год мы будем рады видеть гостей и участников на нашей сцене.
Марина Табун, методист Берёзовский районный дом культуры