В Югре работникам, поставившим прививку против COVID-19, будет предоставлен дополнительный день отдыха

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В Югре усилены меры безопасности, направленные на сохранение здоровья и личной безопасности югорчан. Соответствующее постановление подписала губернатор региона Наталья Комарова.
В целях сохранения здоровья граждан в возрасте 65 лет и старше, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, за исключением трудоустроенных и (или) прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, вводится режим обязательной самоизоляции. Кроме того, указанную категорию югорчан руководители органов государственной власти Югры, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, подведомственных им учреждений должны перевести на дистанционную работу.
Допуск на работу сотрудников, приступающих к исполнению обязанностей по прибытию из отпусков после 20 июня в регион из других субъектов Российской Федерации, разрешен при выполнении одного из следующих условий: наличие результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом, подтверждающего отсутствие COVID-19 (дата забора материала не должна превышать 3 дней со дня Югру); наличие антител класса G (IgG) к COVID-19 (срок действия такого результата исследования составляет 30 дней со дня сдачи биоматериала для проведения исследования); прохождение вакцинации от COVID-19. Данное решение принято в связи с риском завоза в автономный округ случаев заражения COVID-19.
Кроме того, организациям независимо от организационно-правовой формы и форм собственности рекомендовано предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от COVID-19, дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации от COVID-19 и в день, следующий за днем вакцинации, или дополнительный день отпуска.
Также в соответствии с постановлением детям в возрасте до 14 лет не разрешено находиться без сопровождения родителей (законных представителей) в торговых, торгово-развлекательных центрах, иных помещениях, в которых реализуются услуги в сфере торговли, и организациях общественного питания.
С 16 июня устанавливается запрет на проведение в Ханты-Мансийском автономном округе массовых мероприятий регионального и муниципального характера с числом участников более 20 человек (включая организаторов).
Регистрация заключения брака должна проводиться при условии одновременного нахождения в помещении не более 8 человек, включая сотрудника органа записи актов гражданского состояния, фотографа.
До 18 июня департаментом социального развития автономного округа будут внесены в правительство Югры предложения по предоставлению гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме в условиях дневного пребывания, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, одного курса социальной реабилитации сроком 21 день бесплатно, независимо от величины среднедушевого дохода получателя социальной услуги.
Полный текст документа размещён на Едином официальном сайте государственных органов.
admhmao.ru