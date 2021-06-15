43 заседание Ассамблеи

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11 июня 2021 года в Думе Югры под председательством вице-спикера окружного парламента, председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремея Айпина состоялось сорок третье заседание Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера.
В совещании приняли участие окружные парламентарии: Руслан Проводников и Александр Филипенко, а также приглашенные: Николай Евлахов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре; Александр Бирюков, первый заместитель руководителя Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа; Евгений Лавров, начальник Управления традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского округа; Александр Сирук, начальник отдела по законодательству в сфере природопользования, противодействия коррупции и жилищной политики государственно-правового управления аппарата Думы Югры; а также помощники депутатов и представители СМИ.
В своём докладе о работе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2020 год Н. Евлахов акцентировал внимание на деятельности предпринимателей в непростой период действия ограничительных мер, в том числе на взаимодействии с заявителями из числа коренных народов Севера и общественными объединениями, осуществляющими традиционную хозяйственную деятельность. По словам руководителя ведомства, в результате взаимодействия была достигнута договоренность об информационном обмене, оценена важность и перспективность дальнейшего сотрудничества.
Следует отметить, что за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года в адрес уполномоченного поступило 712 обращений от субъектов предпринимательской деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Из них 337 – письменных обращений, 58 – в ходе личного приёма, 317 – консультативного характера.
Для сравнения, в 2019 году уполномоченным рассмотрено 408 обращений предпринимателей. Таким образом, общее количество обратившихся
к уполномоченному ежегодно увеличивается.
Кроме того, важным событием прошлого года, по мнению Н. Евлахова, стало подписание соглашения о сотрудничестве с региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассамблеи народов России». В рамках соглашения был проведён анализ ряда нормативно-правовых актов автономного округа и осуществлена совместная просветительская деятельность.
С докладом о поддержке органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Севера в 2020 году, выступил Евгений Лавров.
Так, в 2020 году на данное направление правительством округа выделено 68,4 млн рублей, что составляет 50 % от общего объёма финансирования программы на 2020 год (136,3 млн рублей).
Органы местного самоуправления участвуют в реализации Программы на основе переданного отдельного полномочия, на основании Закона автономного округа от 31 января 2011 года № 8-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».
По итогам реализации мероприятий по состоянию на 1 октября 2020 года органами местного самоуправления:
1) компенсирована стоимость приобретения материально-технических средств 74 получателям на сумму 7,8 млн рублей
2) предоставлены субсидии на обустройство 24 физическим и 1 юридическому лицу на сумму 15,8 млн рублей;
3) предоставлены субсидии на сумму 1,9 млн рублей на лимитируемую продукцию охоты – 7 организациям;
4) предоставлена государственная поддержка на обустройство быта 6 молодым специалистам педагогических, технических и медицинских специальностей, на сумму 0,6 млн рублей
5) компенсированы расходы по обучению правилам безопасного обращения с оружием и проезда к месту обучения – 4 получателям, на сумму 0,03 млн рублей
Департаментом в рамках Программы для организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Севера в автономном округе, действует государственная поддержка проектов, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности через предоставление грантов, в части развития северного оленеводства, дикоросов, рыболовства и охотпромысла.
С 2014 года на территории автономного округа реализуется 31 проект, в рамках которых создано порядка 50 постоянных и более 100 сезонных рабочих мест.
В 2020 году по итогам публичной защиты признаны победителями 9 проектов на общую сумму 20,8 млн рублей.
В настоящее время Департаментом осуществляется работа по заключению Соглашений с победителями Конкурса на предоставление грантов, проведенного 7 сентября 2020 года.
В результате принятых мер достигнуты следующие показатели развития коренных малочисленных народов Севера:
1) на 11 % к уровню 2014 года увеличилась численность лиц, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность на территориях традиционного природопользования регионального значения
2) по состоянию на 01.10.2020 г. в Реестре организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Севера в автономном округе содержатся сведения о 89 организациях.
Ирина Самсонова