Юильские вести

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Сегодня, 15 июня 2021 года, редакцию газету «Ханты ясанг» посетила внештатный корреспондент, постоянная читательница, депутат, жительница и инспектор деревни Юильска Белоярского района Прасковья Константиновна Гарипова.
Гостья рассказала, что буквально с прошлого года на территории поселения действует сотовая связь оператора «Мотив», что значительно облегчило жителям деревни связь с родными и близкими, но и самое главное – расширились возможности получения государственных услуг и информирования обо всех госпрограммах. Теперь каждый житель деревни через портал «Госуслуги» может записаться в Центр занятости и получить подробную информацию о рынке труда в автономном округе, записаться на приём к нужным врачам, а также решить другие жизненно важные вопросы.
Кроме того, Прасковья Константиновна, рассказала, что на каникулы вернулись ученики Казымской средней общеобразовательной школы-интерната. Отрадно, что для этих целей администрацией Белоярского района специально выделяются вертолёты, на которых глава сельского поселения Казыма Алсу Хасимовна Назырова лично сопровождает каждого из детей до стойбища или отдалённого населённого пункта. Этим же рейсом доставляются все необходимые продукты питания и товары первой необходимости.
Также Прасковья Гарипова отметила, что в период летних каникул на территории деревни Юильск при Доме Культуре «Прометей» организована работа детской площадки. Так, заведующая клуба Марина Пяк с 1 июня организует досуг деревенских ребятишек.
И в завершение гостья редакции сказала, что жители деревни Юильска с нетерпением ждут начала сезона сбора дикоросов, ведь это один из самых главных доходов юильчан.
Ирина Самсонова