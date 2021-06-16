В Югре Росгвардия поддержала донорскую акцию

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В Ханты-Мансийске военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в акции в рамках Всемирного дня донора крови, безвозмездно сдав кровь совместно с волонтерами – медиками.
«Военнослужащие и сотрудники территориального управления ведомства регулярно и добровольно сдают кровь и ее компоненты, пополняя банк крови медучреждений автономного округа, а также призывают граждан присоединиться к этому благородному движению, направленному на спасение жизни других людей. 450 миллилитров крови, которыми делится донор, способны спасти жизнь трём пациентам», - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре подполковник Алексей Мигуцкий.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО-Югре