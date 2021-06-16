В Югре разработан комплекс обязательных решений для остановки неблагополучия при повышении уровня заболеваемости COVID-19

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Заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа провела 15 июня губернатор Югры Наталья Комарова.
По данным Роспотребнадзора и департамента здравоохранения в автономном округе 58 436 заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19 (78 за сутки), выздоровевших 56 846 человек (40 за сутки).
По оперативным данным департамента здравоохранения автономного округа за весь период поступило 319 378 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции, из них 7 200 комплектов поступило в период с 9 по 14 июня 2021 года (это вакцина «Гам-КОВИД-Вак»). «По состоянию на 15 июня привито первым компонентом вакцин 277 891 человек (822 человека за последние сутки), что составляет 36,74% от общего числа граждан, подлежащих вакцинации. Завершили вакцинацию 212 044 человек. По информации департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа за счёт средств нефтяных компаний сделали прививку 9 389 человек», - сказала губернатор Югры Наталья Комарова.
«Вакцины в медицинских организациях достаточно, в округ она поступает и оперативно распространяется. Также мы провели дополнительный анализ средств индивидуальной защиты, лекарственных средств с учетом эпидемиологической ситуации. В Югре сформирован трехмесячный запас для пациентов», - добавил директор департамента здравоохранения автономного округа Алексей Добровольский.
Напомним, накануне глава региона подписала постановление губернатора, направленное на сохранение здоровья югорчан, личную и коллективную безопасность жителей региона. «В этой связи поручаю органам местного самоуправления муниципальных образований обеспечить 100% охват дезинфекцией семейных очагов, организовать контроль за ее проведением, принять меры по усилению мотивации граждан из группы риска (старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, сниженным иммунитетом) к вакцинопрофилактике», - добавила губернатор.
Напомним, в соответствии с документом руководителям исполнительных органов власти, органов местного самоуправления рекомендовано предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от COVID-19, дополнительного дня отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации и в день, следующий за днем вакцинации, или дополнительного дня отпуска; профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования вне зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности рекомендовано организовать сессии с использованием дистанционных технологий.
«Нормы постановления направлены, в том числе на предотвращение попадания инфекции в трудовые коллективы. И долг каждого из работающих, обезопасить своих коллег. В этой связи поручаю рабочей группе регионального оперативного штаба по развитию экономики в период распространения новой коронавирусной инфекции разработать модельный правовой акт, регламентирующий допуск на работу сотрудников, приступающих к исполнению обязанностей по прибытию из отпусков, возвращающихся из других регионов Российской Федерации», - подчеркнула губернатор.
В ходе оперативного штаба заместитель губернатора автономного округа Всеволод Кольцов доложил об исполнении решений регионального оперативного штаба по отдельным муниципальным образования автономного округа. «Во взаимодействии с управлением Роспотребнадзора в 8 муниципальных штабах провели работу по установлению роста заболевших. В числе основных причин – пренебрежение мерами профилактики и использованием средств индивидуальной защиты; мобильность граждан, связанная с отпускным периодом. В этой связи приняли совместное решение и разработали комплекс обязательных решений для остановки неблагополучия при повышении уровня заболеваемости COVID-19. В него включены 5 целевых показателей, 11 базовых мер, которые являются обязательными и специфичными для территорий муниципальных образований», - сказал замгубернатора.
«Важно не допустить увеличение скорости распространения коронавируса, работать на снижение количества зафиксированных случаев», - добавила Наталья Комарова.