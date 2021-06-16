Международный IT-форум в Югре пройдет с соблюдением мер безопасности

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Международный IT-форум в Югре пройдет с соблюдением мер безопасности
фото ugra.kp.ruфото ugra.kp.ru
фото ugra.kp.ru

15 июня в Ханты-Мансийске стартовал XII международный IT-форум c участием стран БРИКС и ШОС. В 2021 году он проходит сразу в двух форматах – онлайн и офлайн в связи с действующими ограничениями в регионе.

Участниками масштабного форума станут представители федеральных и региональных органов власти, IT-компаний, общественных и научных организаций зарубежных стран, в режиме видеоконференцсвязи подключатся представители стран БРИКС, ШОС и ОДКБ.

Ключевыми мероприятиями IT-форума станут международные конференции «Инфофорум-Югра», «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой ЮНЕСКО, «Интеграция цифрового нотариата в цифровую экономику страны», панельная дискуссия «Цифровое трансграничное взаимодействие» совместная с ассамблеей народов Евразии, международная конференция для педагогов «EdCrunch Ugra».

Трансляция всех мероприятий будет осуществляться на официальном сайте форума.

Отметим, в связи с действующими ограничениями, введёнными во избежание завоза и распространения COVID-19, на форуме предусмотрены все меры личной, коллективной безопасности.

Так, при входе на площадки форума всем участникам и персоналу измеряют температуру с использованием технических средств бесконтактного измерения температуры тела. Участники и персонал с температурой тела выше 37,1°С или признаками ОРВИ допущены не будут.

Допуск участников и персонала осуществляется при наличии маски. Необходимо носить маску в течение всего времени пребывания на площадках, организаторами предусмотрена выдача сменных масок и антисептических средств для обработки рук.

Кроме того, участники и персонал форума обязательно будут соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра и следовать специальной разметке.

Отметим, в КТЦ «Югра-Классик» и КВЦ «Югра-Экспо» расположены медицинские пункты, и в течение всего времени проведения форума в непосредственной близости дежурят бригады скорой помощи. Также на площадках форума для желающих организованы пункты вакцинации COVID-19.

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фото ugra.kp.ruфото ugra.kp.ru
фото ugra.kp.ru
фото ugra.kp.ruфото ugra.kp.ru
фото ugra.kp.ru
Ср, 16/06/2021 - 09:32

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