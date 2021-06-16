Коренные жители Югры приняли участие в Дне донора

  • Русский
Коренные жители Югры приняли участие в Дне донора

14 июня – Всемирный день донора крови. Международный лозунг Всемирного дня донора этого года – «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь!»

Доноры вносят важный вклад в сохранение и спасение жизни. Особый акцент в рамках кампании этого года делается на роль молодёжи.

В этот день в Окружной клинической больнице на станции переливания крови был организован сбор крови.

По словам врача-трансфузиолога высшей категории, заведующей отделением переливания крови Окружной клинической больницы Анны Сухаревой, в городе Ханты-Мансийске зарегистрировано более трёх тысяч доноров. Благодаря им в нашем городе нет дефицита компонентов крови. В год заготавливается боле пяти тысяч литров цельной крови.

Необходимо отметить, что в Югре всегда была и остаётся высокая донорская активность.

Сегодня хочется отметить несколько доноров из числа коренных малочисленных народов Севера и выразить им искреннюю благодарность: «Народный мастер России» Мария Григорьевна Эккерт (Молданова), медицинская сестра кабинета УЗИ Центра профессиональной патологии Елена Николаевна Усмонова и ответственный исполнитель пресс-службы Управления  Росгвардии Артём Владимирович Енов.

Людмила Гурьева

Ср, 16/06/2021 - 10:37

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.