Коренные жители Югры приняли участие в Дне донора

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14 июня – Всемирный день донора крови. Международный лозунг Всемирного дня донора этого года – «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь!»
Доноры вносят важный вклад в сохранение и спасение жизни. Особый акцент в рамках кампании этого года делается на роль молодёжи.
В этот день в Окружной клинической больнице на станции переливания крови был организован сбор крови.
По словам врача-трансфузиолога высшей категории, заведующей отделением переливания крови Окружной клинической больницы Анны Сухаревой, в городе Ханты-Мансийске зарегистрировано более трёх тысяч доноров. Благодаря им в нашем городе нет дефицита компонентов крови. В год заготавливается боле пяти тысяч литров цельной крови.
Необходимо отметить, что в Югре всегда была и остаётся высокая донорская активность.
Сегодня хочется отметить несколько доноров из числа коренных малочисленных народов Севера и выразить им искреннюю благодарность: «Народный мастер России» Мария Григорьевна Эккерт (Молданова), медицинская сестра кабинета УЗИ Центра профессиональной патологии Елена Николаевна Усмонова и ответственный исполнитель пресс-службы Управления Росгвардии Артём Владимирович Енов.
Людмила Гурьева