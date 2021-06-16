Главный врач больницы рассказал о важности вакцинации жителям поселков

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В Домах культуры посёлков Зеленоборск и Коммунистический состоялись встречи населения с главным врачом Советской районной больницы Владимиром Антоновым, посвященные важности вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Главный врач рассказал присутствовавшим о том, кому в первую очередь необходимо сделать прививку и почему, о противопоказаниях и возможности вакцинирования тех, кто уже переболел коронавирусом, отметив, что Советская районная больница обладает достаточным запасом вакцины, чтобы привить всех желающих.
Отдельно была затронута тема фейков о вакцинации: введении чипов, прилипании монет к месту введения вакцины, серьезных изменениях в организме спустя 6 месяцев, всплеске заболеваемости и заговоре против всего человечества. В конце встречи Владимир Антонов ответил на все интересующие жителей вопросы и напомнил о том, что только коллективный иммунитет сможет привести к ослаблению ограничительных мер и возвращению к нормальной полноценной жизни.
«Нам всем необходимо защитить себя, своих близких от распространения коронавирусной инфекции, тяжелых случаев заболевания, смертей, которые сопровождают эту болезнь, от раздражающих всех ограничений, связанных с пандемией. На сегодня единственный гарантированный способ защититься — вакцинация. Население боится тяжелых осложнений, но статистика говорит о том, что их нет, в качестве аргумента приводим опыт уже вакцинировавшихся людей. Судя по отзывам, такое живое общение нужно, поэтому будем продолжать заниматься этим и дальше», — комментирует главный врач Владимир Антонов.