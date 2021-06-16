Югра, страны Африки, Латинской Америки и ШОС определили новые возможности развития взаимовыгодного сотрудничества

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Рабочую встречу с представителями дипломатического корпуса стран Африки, Латинской Америки, Шанхайской Организации Сотрудничества провела губернатор Югры Наталья Комарова сегодня, 15 июня, на полях международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС.
Участниками встречи стали чрезвычайные и полномочные послы Гренады Олег Фирер, Никарагуа Альба Асусена Торрес Мехия, Доминиканской Республики Франк Ханс Данненберг Кастельянос, Сьерра-Леоне Мохамед Йонгаво, Уганды Джонсон Агара Олва, экс-посол Республики Бенин Габриэль Кочофа, заместитель главы миссии посольства Индии Биная Срикантра Прадхан, второй секретарь посольства Индии Шанкар Ананд, генеральный консул Таджикистана Зафар Сайидзода, советник посольства Киргизской Республики Улан Ашимов.
«Мы заинтересованы в развитии межрегиональных экономических, гуманитарных связей, – сказала Наталья Комарова, предваряя встречу. – Сильная экономика региона работает на внутреннее развитие, развитие внешнеэкономической деятельности, бизнес-сообщества».
В числе приоритетных направлений несырьевого экспорта Югры, имеющих существенный потенциал, губернатор назвала лесопромышленный комплекс; туризм, в том числе этнографический, экологический, гастрономический, промышленный; нефтегазосервис; машиностроение; агропромышленный комплекс; креативные индустрии.
«Мы заинтересованы в объединении усилий бизнес-сообществ стран для взаимовыгодного сотрудничества, дополнительных проработок экспортно-импортных предложений», – подчеркнула Наталья Комарова.
В ходе общения Олег Фирер отметил, что Ханты-Мансийский автономный округ обладает действительно высоким потенциалом во всех указанных областях, включая информационные технологии. «В настоящее время в Гренаде возводится первый технопарк для локализации технологий, включая технологии, приобретенные в рамках сотрудничества с Российской Федерацией. Благодаря нашему участию в международном IT-форуме, мы изучим технологии, предлагаемые Югрой», – подчеркнул он.
Помимо этого, в качестве ещё одного направления для сотрудничества сторон Олег Фирер обозначил сельское хозяйство, которое также развито на территории республики.
Альба Асусена Торрес Мехия подчеркнула природные богатства, которыми обладает автономный округ, возможности для реализации туристического потенциала. «Я восхищена тем, какая работа проводится в Югре для развития региона. Для нас также есть возможности налаживания сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса. Будем искать новые пути, новые возможности для взаимодействия», – отметила она.
Габриэль Кочофа подчеркнул, что в регионе отчётливо видна работа команды губернатора, команды профессионалов, которые делают всё для Югры и югорчан. «Автономный округ обладает действительно огромным потенциалом, за счёт чего он имеет возможность делиться своим лучшим опытом не только с другими регионами, странами, но и другими континентами. Особенно это касается сфер энергетики, туризма, образования, экологии, медицины, кибербезопасности», – добавил он.
Габриэль Кочофа выразил благодарность Наталье Комаровой за развитие межрегиональных, международных связей, оказание помощи в развитии странам африканского континента, организации таких площадок, как международный IT-форум, где обсуждаются насущные вопросы мирового будущего.
Напомним, что Ханты-Мансийский автономный округ вошёл в число лидеров сразу двух рейтингов – национальный рейтинг качества жизни регионов и национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Эти данные были озвучены накануне в ходе проведения Петербургского международного экономического форума.
По итогам 2020 года объем инвестиций в экономику региона превысил 1 триллион рублей.
За 4 месяца 2021 года добывающая отрасль автономного округа отгрузила продукции свыше 1,2 триллиона рублей, что на 42 процента выше аналогичного периода минувшего года. Также в Югре отгрузка обрабатывающей промышленности с начала года выросла на 44 процента.
С января по май в автономном округе в строй было введено 186 тысяч квадратных метров жилья, что на 25 процентов больше аналогичного периода 2020 года.