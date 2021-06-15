Портал «Госуслуги» начал принимать заявки на возврат 50% стоимости детских турпутевок, купленных до 25 мая

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Портал «Госуслуги» начал принимать заявки на возврат 50% стоимости детских турпутевок, купленных до 25 мая

15 июня 2021 года начала действовать программа возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря, приобретенных до старта детского туристического кешбэка, – до 25 мая 2021 года. Программа детского туристического кешбэка направлена на достижение одного из ключевых показателей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» – рост доступности путешествий для семей с детьми. 
Срок действия основной программы детского туристического кешбэка – с 25 мая по 31 августа 2021 года: в этот период можно купить путевку в детский лагерь для своего ребенка и получить от государства возврат в размере 50% ее стоимости (но не более 20 тыс. рублей). При этом для родителей, которые купили своим детям путевки в лагеря до старта программы (до 25 мая), действуют те же условия. По поручению Президента для таких случаев был разработан отдельный механизм кешбэка. Он запущен на портале «Госуслуги» с 15 июня 2021 года. 
Условия программы возврата денежных средств за детские туристические путевки через «Госуслуги»
С 15 июня по 20 октября родители, которые до 25 мая приобрели путевки на летние смены в детские стационарные лагеря, смогут подать заявление на сайте «Госуслуги» и получить на карту «МИР» 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Отдохнуть в лагере ребенок должен в период с 10 мая по 20 сентября 2021 года. Подать заявление можно только после возвращения ребенка из лагеря. 
В заявлении необходимо будет указать:

  • Сведения о ребенке, свидетельство о рождении или паспорт
  • Информацию о детском лагере, в который приобретена путевка, а также об организации, с которой заключен договор на оказание услуг
  • Даты оказания услуг
  • Сведения из Договора о приобретении услуг и кассовый чек
  • Номер карты платежной системы «Мир», на которую необходимо зачислить выплату

К заявлению также необходимо приложить копию Договора на покупку туристических услуг.
Заявления будут рассматривать уполномоченные органы по месту нахождения детского лагеря. Срок рассмотрения – не более 15 рабочих дней. Родители смогут отслеживать статус рассмотрения заявления на портале «Госуслуги». После рассмотрения заявки кешбэк будет автоматически зачислен в течение 5 дней на принадлежащую заявителю и указанную в заявлении карту «Мир».
Выплаты можно будет получить за каждую оплаченную и оказанную туристскую услугу по отдыху ребенка в детском лагере. Это означает, что родители, которые приобрели путевки нескольким детям, либо несколько путевок на одного ребенка, смогут получить возврат за каждую услугу отдельно. 
 

Справочно:
Программа детского туристического кешбэка была запущена 25 мая 2021 года. В рамках программы государство возмещает до 50% стоимости путевки в детские лагеря (но не более 20 тыс. рублей). В программе участвуют стационарные государственные и коммерческие лагеря детского отдыха. Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания в программе не участвуют. Полный список участников и предложений опубликован на сайте мирпутешествий.рф в отдельном разделе «Детские лагеря», где можно выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора. Задать другой вопрос можно в чате на сайте мирпутешествий.рф и по телефону горячей линии: 8 800 200-34-11
Источник: АНО Национальные приоритеты

 

Чт, 17/06/2021 - 11:41

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