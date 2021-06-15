Нефтеюганские медики отчитались о промежуточных итогах вакцинации горожан

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Нефтеюганские медики отчитались о промежуточных итогах вакцинации горожан

Нефтеюганская окружная клиническая больница активно проводит прививочную кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции. Работают три стационарных пункта вакцинации в поликлинике №1 и №2 и в многофункциональном центре. Открыто 4 стационарных пункта вакцинации в Центре врачей общей практики. Мобильная прививочная бригада с 31 мая совершает выезды к крупным торговым центрам и местам с наибольшей проходимостью людей. Также мобильная бригада выезжает к маломобильным группам населения на дом.

Сотрудниками учреждения организован флэш-моб «Остановим COVID-19 вместе!», который активно поддержали коллективы скорой помощи и стоматологической поликлиники, также к флэш-мобу присоединился глава города и представители администрации города. 

На сегодня в Нефтеюганске привито первым компонентом вакцины Спутник-V свыше 13000 человек, из них полностью завершили вакцинацию свыше 10000 нефтеюганцев, получив второй компонент вакцины. 400 человек завершили вакцинацию препаратом ЭпиВакКорона. Мобильными бригадами только за 10 дней работы привито 83 горожанина. 99 человек получили вакцину на дому. Привито 1318 сотрудников самой больницы.

https://dzhmao.ru/

Чт, 17/06/2021 - 14:28

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