В Югре назвали победителей Кубка Югры по управлению бизнесом «Точка роста»

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Губернатор Югры Наталья Комарова 16 июня приняла участие в торжественной церемонии вручения наград победителям финала 13 сезона Кубка Югры по управлению бизнесом «Точка роста».
Наталья Комарова отметила, что в этом году за звание лучшей управленческой команды региона боролись на одной площадке 112 команд из всех муниципальных образований региона. Это госслужащие, профессиональные управленцы, студенты.
«Опыт региона по проведению «Точки Роста» используется как лучшая практика в 20-ти региональных этапах национального чемпионата. Югорчане неоднократно входили в число команд-финалистов национального чемпионата: по 4 раза занимали 2 и 3 места. Дважды представляли (в числе сборных команд) регион, Россию на международном финале», - напомнила глава региона.
Начиная с 2008 года, в проекте приняли участие свыше 7500 человек, 1800 команд, сформировались «долгожители». Команда «60-я параллель» участвуют в кубке с 2014 года, команды «13 сезон», «Ап Стрим» (UpStream), «Баженовская свита» – с 2016 года.
По мнению главы региона, проект открывает для участников новые возможности: «Руслан Богордаев участвовал в «Точке роста» 2012-м будучи аспирантом, сейчас он заместитель председателя молодежного парламента Югры, редактор информационных баз данных, отдела музейных проектов Музея Природы и Человека, - рассказала Наталья Комарова. - Иван Мараховка участвовал в «Точке роста» студентом в 2014-м. Затем он стал предпринимателем, основателем диджитал-агентства «Голд Кэррот». Андрей Маренко участвовал в 2010-м будучи врачом-рентгенологом центральной городской больницы города Югорска. Сейчас он главный врач этой медицинской организации».
Напомним, в очном финале 13 сезона кубка Югры сразились 16 лучших управленческих команд – 8 студенческих и 8 профессиональных.
Среди студенческой лиги победителем стала команда МСХ, в составе которой студенты Ханты-Мансийской государственной медицинской академии и Югорского государственного университета: Шайбек Аюбов, Зарнигор Анаркулова, Линда Баймурадова.
Второе место заняла команда PRO team (Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова и Югорский государственный университет): Икром Маразаков, Савелий Маразаков, Сабрина Анаркулова.
Третье место присудили команде ИНИГ (Югорский государственный университет): Елизавета Кондратьева, Шерзод Джумабаев, Дмитрий Созонов, Данил Казанцев.
Среди профессиональной лиги победителем стала команда UPStream (ООО «Газпромнефть-Хантос»): Элмир Худиев, Руслан Исламов, Денис Андрузов, Альбина Гилязева, Глеб Жевлаков. Второе место у команды 13 сезон (АО «СибурТюменьГаз»): Максим Аллин, Марсель Гаитов, Алексей, Солдатенко, Наркис Яхин. Третье место у команды KaizenTeam (Югорский политехнический колледж): Оксана Новикова, Татьяна Молькова, Наталья Никитина, Алексей Чайников.
Наталья Комарова вручила финалистам кубки и денежные сертификаты. Команды-победители, занявшие первые места, получили билеты на финал Национального чемпионата «Global Management Challenge, который пройдет в Нижнем Новгороде в 2021 году.
Напомним, масштабный, инновационный, образовательный и событийный проект «Кубок Югры по управлению бизнесом «Точка Роста» правительство автономного округа совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ проводят на территории автономного округа с 2008 года. Проект реализуется в рамках российского национального этапа международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом «Global Management Challenge – Глобальный управленческий вызов». В реализации проекта используются новейшие инновационные образовательные технологии, в частности новое поколение активных методов обучения в дистанционной форме, позволяющее в сжатые сроки и без отрыва от работы передать участникам соревнования целостное понимание бизнеса и практические компетенции в сфере управления компанией. За 15-летнию историю проведения национального чемпионата, в нем приняли участие более 100 тысяч человек.