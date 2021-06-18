Подведены итоги рейтинга муниципальных образований по реализации в 2020 году механизмов поддержки СОНКО

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Депэкономики Югры подвел итоги рейтинга муниципальных образований автономного округа по итогам реализации в 2020 году механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере.
Рейтинг сформирован отдельно по городским округам и муниципальным районам автономного округа. Показатели рейтинга охватывают широкий круг направлений деятельности, осуществляемых муниципальными образованиями по привлечению негосударственных (немуниципальных) поставщиков к оказанию населению услуг в социальной сфере.
В лидеры рейтинга из числа городских округов вошли: города Ханты-Мансийск, Покачи и Урай; из числа муниципальных районов: Сургутский, Белоярский и Октябрьский районы, занявшие 1, 2 и 3 место соответственно.
Лидирующие позиции Ханты-Мансийску и Сургутскому муниципальному району удалось достичь благодаря разностороннему развитию направлений поддержки негосударственных (немуниципальных) поставщиков.
Сургутский муниципальный район на протяжении последних трех лет остаётся бессменным лидером рейтинга муниципальных районов благодаря грамотно выстроенной инфраструктуре поддержки СОНКО и социальных предпринимателей, имеет более развитую и проработанную схему развития негосударственного сектора.
Город Ханты-Мансийск направил усилия на увеличение числа негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги социальной сферы, смог улучшить результаты по 12 показателям и возглавил рейтинг городских округов по итогам 2020 года.
Заместитель директора департамента экономического развития автономного округа Лариса Шанаурина отметила: «Рейтинг муниципальных образований имеет высокую стимулирующую составляющую и благоприятно влияет на развитие негосударственного сектора экономики в социальной сфере каждого муниципального образования и Югры в целом».
Торжественная церемония награждения победителей состоится 25 июня на площадке слёта социальных предпринимателей Уральского федерального округа «СоциоДрайв – 2021».