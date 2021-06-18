Архивная служба и Молодежный парламент Югры продолжают создавать цикл фильмов «Подвиги югорчан»

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К 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. архивная служба автономного округа и Молодежный парламент Югры сняли короткометражный документальный фильм «Война народная» в рамках цикла фильмов «Подвиги югорчан», основанных на реальных событиях и подлинных архивных документах.
«Война народная» - этот фильм о каждой югорской семье, чьи деды и прадеды уходили из Ханты-Мансийского национального округа на фронты сражений. Главного героя зовут Сережа Мухин, и в 1943 году, когда он ушел на войну из села Самарово, ему было всего 17 лет, а ровно через год, после тяжелого боя, в котором он проявил мужество и героизм, умер от ран в госпитале.
Режиссер фильма – заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа, киноакадемик Ринат Халилуллин.
Премьера состоится 22 июня на канале Архивной службы Югры в YouTube, а также в социальных сетях региона.