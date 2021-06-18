Еремей Айпин представил книгу «В поисках Первоземли» на VII книжном фестивале «Красная площадь 2021»

- Русский
С 17 по 20 июня 2021 года в г. Москве, на Красной площади проходит грандиозный литературный праздник «Красная площадь 2021», так полюбившийся москвичам и гостям столицы, вновь объединит писателей, издателей, актеров, музыкантов и, конечно же, читателей.
Гостей ждут встречи с российскими отечественными писателями, поэтами и драматургами: Евгением Водолазкиным, Гузель Яхиной, Захаром Прилепиным, Мариной Степновой, Эдвардом Радзинским, Наринэ Абгарян, Дмитрием Быковым, Алексеем Ивановым, Александрой Марининой, Алексеем Варламовым, Леонидом Юзефовичем, Андреем Рубановым, Дарьей Донцовой, Александром Цыпкиным, Александром Архангельским, Шамилем Идиатуллиным, Дмитрием Воденниковым, Дианой Арбениной, Романом Сенчиным, Линор Горалик и другими.
Свою книгу «В поисках Первоземли» на встрече-презентации с читателями представил югорский хантыйский писатель, заместитель председателя Думы Югры Еремей Данилович Айпин. На фестивале работает стенд «Югра», на котором представлены книги югорских писателей.
В фестивале принимают участие издательства, книготорговые компании, писатели, поэты. Вход на фестиваль бесплатный.