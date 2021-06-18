COVID-19 глазами детей - в психоневрологической больнице открылась тематическая выставка

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В Ханты-Мансийской психоневрологической больнице открылась тематическая выставка, посвященная борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Экспозицию организовал профсоюз медучреждения специально ко Дню медицинского работника. Авторы творческих работ — дети членов профсоюзной организации от 5 до 17 лет. В тематических рисунках они поделились своим взглядом на новую коронавирусную инфекцию и борьбу с ней. Победителей в этом конкурсе не будет, каждого автора отметят сувениром от первичной профсоюзной организации.