COVID-19 глазами детей - в психоневрологической больнице открылась тематическая выставка

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COVID-19 глазами детей - в психоневрологической больнице открылась тематическая выставка

В Ханты-Мансийской психоневрологической больнице открылась тематическая выставка, посвященная борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Экспозицию организовал профсоюз медучреждения специально ко Дню медицинского работника. Авторы творческих работ — дети членов профсоюзной организации от 5 до 17 лет. В тематических рисунках они поделились своим взглядом на новую коронавирусную инфекцию и борьбу с ней. Победителей в этом конкурсе не будет, каждого автора отметят сувениром от первичной профсоюзной организации.

https://dzhmao.ru/

Пт, 18/06/2021 - 10:36

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