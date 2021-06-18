Обучение общественных наблюдателей в 2021 году

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Обучение общественных наблюдателей в 2021 году

17 июня в РИЦ «Югра» г. Ханты-Мансийска состоялась пресс-конференция с заместителями председателя Общественной палаты Югры Ольгой Сидоровой, Сергеем Таньшиным и членом Общественной палаты Югры Снежаной Поздняковой.

Гости РИЦ «Югра» предоставили достоверную и оперативную информацию на тему «Завершение обучения общественных наблюдателей за выборами в 2021 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

В частности, Ольга Сидорова рассказала, что была проведена большая работа и почти два месяца каждое муниципальное образование, все  наблюдатели получили новые знания по общественным наблюдениям. Во всех муниципалитетах обучения проводились в течение двух дней. В них принимали участие представители сферы образования, здравоохранения, общественники, молодёжь и студенты.

Координатор общественного наблюдения в Сургутском районе Сергей Таньшин отметил, что они обучали общественных наблюдателей правовой основе во время прохождения выборов, т.е. тому, как должны вести себя все общественные наблюдатели в той или иной ситуации, которые всегда могут произойти, куда они могут обратиться за помощью. Основная задача для общественных наблюдателей – это разрешение конфликтных ситуаций на местах. С.В. Таньшин заверил, что в настоящее время все общественные наблюдатели подготовлены на 95 % для дальнейшего участия в предстоящих выборах.

Заканчивая пресс-конференцию, координатор общественного наблюдения в Советском районе Снежана Позднякова подчеркнула, что они постоянно  контактировали с наблюдателями с марта, побывали на своих территориях, провели семинары. Важность данной работы она оценивает положительно.

Владимир Енов

 

Пт, 18/06/2021 - 11:09

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