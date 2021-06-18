Стартовал четвёртый сезон Всероссийского конкурса «Лучший гид России»

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Русское географическое общество и телеканал «Моя Планета» объявили о старте конкурса «Лучший гид России». Приём работ начался 24 мая и продлится по 17 сентября 2021 года.
«Лучший гид России» — увлекательный конкурс коротких видеоэкскурсий. Мы ищем талантливых, неравнодушных людей, которые увлечены историей и жизнью своего региона и готовы рассказать о нём всей стране. Ищем тех, кто любит путешествовать по России и рассказывать о своих путешествиях.
В конкурсе могут принять участие как профессиональные гиды, так и любители, как взрослые, так и дети (но старше 12 лет), как граждане России, так и иностранцы. Их задача — снять яркий двухминутный ролик с рассказом о культурной, музейной или природной достопримечательности нашей страны и загрузить его на сайт проекта лучшийгид.рф.
Главное условие конкурса — он должен быть снят на русском языке и на территории России.
Можно провести и снять на видео классическую пешую экскурсию, а можно отправиться на увлекательную прогулку на самокате, велосипеде или роликах. Допустимы любые приёмы, которые помогут влюбить зрителей в родной край, вдохновят собрать чемоданы и отправиться в путешествие по России. При этом техника особого значения не имеет — шансы на победу имеют работы, сделанные как на дорогие камеры, так и на смартфоны.
В этом году в конкурсе пять номинаций:
«Лучший гид. Музей». Участвуют видеоролики, рассказывающие о музеях, их самых интересных экспонатах, собраниях коллекционеров и т.д.;
«Лучший гид. Город». В эту номинацию можно подать работы, раскрывающие характер, историю любого города нашей страны, рассказы об интересных улицах, зданиях и городских легендах;
«Лучший гид. Экотуризм». Экскурсии по интересным экомаршрутам, впечатляющим местам с нетронутой природой, заповедникам;
«Лучший гид. До 18 лет». Приглашаются к участию юные гиды от 12 до 18 лет. Попробуйте себя в роли тревел-блогера — сделайте ролик по самым интересным локациям своего города, паркам, музеям;
«Лучший гид. Нижний Новгород». Номинация для тех, кто хочет признаться в любви живописному и самобытному городу, которому в этом году исполнится 800 лет. Снимите видео о любимых местах в Нижнем Новгороде, которые могут заинтересовать туристов со всей страны.
Главная награда во взрослых номинациях конкурса — 100 000 рублей. Победителю в номинации для гидов до 18 лет будет вручён квадрокоптер. Обладатели 2-го и 3-го мест получат дипломы конкурса, памятные подарки от Русского географического общества.
Победители «Лучшего гида России» станут героями телепроекта на телеканале «Моя Планета».
Кроме того, участники поборются за три специальных приза от партнёров проекта. Туроператор TUI Россия выберет лучший видеоролик — победитель получит в подарок путешествие на Байкал с оплатой перелёта и недельного отдыха для двоих на берегу озера. Туроператор Coral Travel наградит автора самой интересной работы поездкой в город-курорт Сочи. А создатель самого технологичного видеоролика, с применением цифровых технологий, 3D-моделей, дополненной или виртуальной реальности, пройдёт стажировку в МТС по направлению «Цифровой туризм».
Оценивать видеоистории будет компетентное жюри конкурса, в составе которого известные телеведущие, путешественники, представители туриндустрии, победители прошлых сезонов конкурса «Лучший гид России».
В частности, в жюри нынешнего конкурса вошли документалист, путешественник Валдис Пельш, телеведущая, советник Президента РГО по информационной политике Анастасия Чернобровина, президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов, телеведущий, тревел-журналист Михаил Ронкаинен и другие.
Итоги конкурса будут подведены до конца октября 2021 года.
Всероссийский конкурс «Лучший гид России» был учреждён в 2017 году Русским географическим обществом, телеканалом «Моя Планета» и радио «Маяк». За время существования проекта поступило более двух тысяч работ — авторских видеоэкскурсий по самым живописным и интересным местам России.
Пресс-служба РГО,