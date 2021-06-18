Война народная

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Война народная

Так называлась онлайн-трансляция урока мужества с участием школьников города Ханты-Мансийска, а также студентов Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, который состоялся сегодня, 18 июня 2021 года, в Государственном архиве Югры.

Урок мужества «Война народная», приуроченный к 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов был организован сотрудниками архива в целях сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой войны.

Специалисты архивного дела творчески подошли к раскрытию темы Великой Войны и Великой Победы. Акцентируя внимание на исторических фактах, они показали, как важно хранить мир, который так тяжело достался нашим предкам, и как дороги те люди, кто с нами сегодня рядом. Низкий поклон и вечная память героям, защитникам, отцам и матерям, которые ценой своей жизни заплатили за мир и спасение Родины! Мы склоняем головы перед великим подвигом солдат фронта и тыла, взрослых и детей, мужчин и женщин – всех, кто встал на защиту Отечества в страшной кровопролитной войне с фашизмом и одержал Великую Победу.

Онлайн-трансляция урока мужества «Война народная» была построена на подлинных архивных документах и воспоминаниях участников тех событий. И, конечно, главной целью мероприятия здесь является сохранение и популяризация военно-исторического документального наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и патриотического воспитания подрастающего поколения югорчан.

Отметим, ребятам был предоставлен интереснейший раздаточный материал, как исторический факт о прожитом военном времени. Газетные вырезки, выписки из протоколов, записи из личных дневников и другие исторические факты были интересны не только учащимся, но и присутствующим взрослым.

Помимо учащихся школ № 1 и № 8, в мероприятии в режиме онлайн с докладом о Башмакове Викторе Яковлевиче (17.10.1924 г.-27.01.2018 гг.) выступила ученица 7 класса школы № 1. Напомним, Башмаков Виктор Яковлевич – участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, Почётный житель города Ханты-Мансийска и Почётный гражданин Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Виктор Яковлевич был человеком, которого без преувеличения знал весь город Ханты-Мансийск и вся наша Югорская земля.

Урок мужества проходил в онлайн-режиме, а потому любой желающий мог присоединиться к просмотру через ссылку, которая была размещена на официальном сайте и аккаунтах в социальных сетях БУ «Государственный архив Югры».

Ирина Самсонова

 

 

 

Пт, 18/06/2021 - 15:36

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