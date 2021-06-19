Коренные народы Югры призывают подать документы для включения в федеральный реестр

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Коренные народы Югры призывают подать документы для включения в федеральный реестр
Фото В.УзельФото В.Узель
Фото В.Узель

Федеральное агентство по делам национальностей с января 2021 года в электронном формате формирует единый список граждан, относящихся к коренным малочисленным народам России. Постановление о правилах его ведения подписал председатель правительства России Михаил Мишустин в сентябре 2020 года.

С 30 апреля этого года коренные народы Югры могут подать документы через Многофункциональный Центр. Директор МФЦ Владимир Михайлов напомнил, что подать документы можно тремя удобными способами: лично обратиться в  Федеральное агентство по делам национальностей, либо отправить документы почтовой связью или воспользоваться услугой МФЦ. Он рассказал, в округе функционирует 437 окон. Данную услугу можно получить по всему региону. Специалисты Многофункционального Центра помогут заполнить заявление, в автоматизированном режиме внесут все данные, заявителю останется проверить их правильность и поставить подпись.

Один из часто задаваемых вопросов, который интересует представителей коренных народов, зачем нужно данный реестр, и что он им даст?  Отвечая на этот вопрос, президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова пояснила, данную работу необходимо провести для того, чтобы видеть и понять, сколько в России проживает малочисленных народов, и в дальнейшем выстраивать работу с этой категорией граждан. Также эти данные позволят планировать финансирование государственных программ. Кроме этого, создание списка упростит представителям малочисленных народов оформление всех положенных льгот и поможет соблюдать их права и гарантии. При электронном учёте уполномоченные органы смогут получать необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия. Поэтому Людмила Александровна призвала представителей коренных малочисленных народов Югры проявить гражданскую активность и подать документы.

Она отметила, с февраля 2021 года  из Югры в ФАДН  подали документы 2 470 человек, из них в список внесено всего 209 человек. Учитывая, что в регионе проживает более 30 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера, это совсем небольшой показатель. 

Людмила Теткина

 

Фото В.УзельФото В.Узель
Фото В.Узель
Фото В.УзельФото В.Узель
Фото В.Узель
Сб, 19/06/2021 - 14:26

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