Центр занятости населения – ваш надежный партнер на рынке труда!

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Вопрос трудоустройства рано или поздно встает перед каждым из нас, и помочь в его решении могут учреждения службы занятости населения. Однако поиск работы далеко не единственное направление работы этих органов. Очень важной сферой их деятельности является профессиональная ориентация граждан, особенно среди молодежи, ведь профессиональная ориентация важна для школьников, так как именно им вскоре придется выбирать себе специальность, которой они будут обучаться в вузе или колледже. Перед выбором вида профессиональной деятельности могут оказаться и студенты, которые решили сменить профессию, а также люди старшего поколения поскольку рынок труда меняется и многие профессии становиться не актуальны, многие женщины, выходя из декретного отпуска, сталкиваться с этой же проблемой.
Профессиональная ориентация - это государственная услуга, результатом предоставления которой является получение гражданином рекомендаций, содержащих перечень оптимальных видов занятости, профессий (специальностей) с учетом возможностей и потребностей гражданина, положения на рынке труда субъекта Российской Федерации для трудоустройства, профессионального обучения, успешной реализации профессиональной карьеры.
Содействие выбору профессии включает в себя следующие направления: профессиональное консультирование, тестирование, знакомство с выбранными соискателем профессиями и планирование действий по трудоустройству. Основной задачей специалиста центра занятости является грамотное управление процессом профессионального самоопределения соискателя работы. Такое управление осуществляется не только на основе анализа рынка труда и обзора востребованных профессий, но и с учетом качеств самого заявителя: его образования, опыта, способностей, возможностей, склонностей и желаний. В результате человек, находящийся в поиске работы, должен совершить осознанный выбор профессии и наметить путь к своей профессиональной деятельности (пройти обучение или переобучение, встать на учет службы занятости и пр.).
Получить бесплатную государственную услугу – профессиональная ориентация могут все граждане, достигшие возраста 14 лет как при личном обращении в службу занятости, так и дистанционно.
При личном обращении гражданину необходимо обратиться в КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 12, 1 этаж, кабинет №1 и представить следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (паспорт);
-документ об образовании;
-индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (в случае установления инвалидности).
При дистанционном обращении гражданин может воспользоваться интерактивным ресурсом: www.job.admhmao.ru через личный кабинет при этом необходима авторизация на сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», далее произвести следующие действия: выбрать вкладку «гражданам» перейти во вкладку «услуги в электронном виде» затем «профессиональная ориентация», заполнить представленную форму, выбрать КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения» и пройти тестирование. По завершению тестирования – нажать «подать заявление» и просмотреть результат.
Дополнительно, безработные граждане могут получить услуги, направленные на социальную адаптацию и психологическую поддержку.
В рамках предоставления государственных услуг специалист центра занятости проинформирует Вас о структуре резюме, порядке его составления, поможет создать успешный имидж для трудоустройства, освоить приемы самопрезентации и собеседования с работодателем, познакомит с различными способами и методами поиска работы.
Более подробную информацию о получении государственной услуги –профессиональная ориентация Вы можете получить у специалистов отдела по профобучению и профессиональной ориентации КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения» по телефону: 8(3467) 32-21-88 (доб.115) либо по электронной почте: hm4_czn@admhmao.ru
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Ведущий инспектор
КУ «Ханты-Мансийский центр
занятости населения»
Шрайнер Ирма