Правительство региона утвердило концепцию развития внутреннего и въездного туризма

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Изменения в концепцию развития внутреннего и въездного туризма внесли члены регионального правительства в ходе заседания, состоявшегося 18 июня под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.
«Таким образом, документ синхронизирован со стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. В нем учтены изменения, происходящие на внешнем и внутреннем рынках туризма, – констатировала глава региона. – В концепции применен агломерационный подход, определены приоритетные, перспективные туристические территории, развитие которых будет осуществляться в соответствии с комплексными мастер-планами. Особая роль отведена цифровизации и продвижению турпродуктов в интернет-пространстве».
Директор окружного департамента промышленности Кирилл Зайцев добавил, что концепция направлена на комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Югре за счет создания условий для дальнейшего развития туристской инфраструктуры, улучшение качества жизни жителей региона путем повышения доступности туристических услуг.
Отметим, что концепцией предусмотрено внедрение системы туристско-рекреационного зонирования территории автономного округа с учетом агломерационного подхода, развитие туристских территорий посредством стимулирования создания инфраструктуры и формирования качественных и конкурентоспособных турпродуктов.
Одним из новых направлений развития отрасли является продвижение туристских продуктов Югры на международном и российском рынках, развитие систем информирования туристов с использованием современных технологий.
В соответствии с документом к приоритетным туристским территориям региона отнесены Березовский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Сургутский, Ханты-Мансийский районы, Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск.
К перспективным направлениям относятся Белоярский, Кондинский, Октябрьский, Советский районы, Нягань, Урай, Югорск.
Руководитель программы промышленного туризма проектного офиса агентства стратегических инициатив по развитию туризма, экологии и климату Ольга Шандуренко подчеркнула, что концепция развития внутреннего и въездного туризма полностью соответствует целям и задачам стратегии развития туризма в России до 2035 года.
«Особо отмечу, что концепция автономного округа опередила время – уже на стадии согласования она соответствовала логике и духу формируемого национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Кроме того, документ – в логике проектов агентства стратегических инициатив по развитию туризма», – оценила Ольга Шандуренко.
По ее словам, одним из самых важных в формировании концепции стал системный подход. Эксперт подчеркнула, что такой опыт может стать полезным для других регионов России.
«Сегодня, на мой взгляд, туристический потенциал Ханты-Мансийского автономного округа недооценен – регион способен принимать большее число туристов. При этом в профессиональной среде считается хорошим тоном приехать в Югру. Концепция позволит открыть автономный округ для большого числа туристов из других субъектов России», – заявила Ольга Шандуренко.