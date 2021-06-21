Представители иностранных государств об IT-форуме в Югре

- Русский
2021 год, г. Ханты-Мансийск, XII Международный IT-Форум. В рамках XII Международного IT-Форума состоялась серия пресс-подходов с участием представителей иностранных государств. Участники рассказали об актуальности темы форума и его роли в развитии цифровизации своих государств, а также о бизнес-сотрудничестве с Российской Федерацией.
Соучредитель фонда поддержки и развития женских инициатив «Объединение женщин атомной отрасли», руководитель по PR и GR ФГБУ «Гидроспецгеология» г-жа Александра Рябых:
«В этом году дискуссионный клуб «Объединение региональных женщин лидеров» проходит в рамках IT-форума. Конечно, последствия пандемии, постковидный период подчеркнули внедрение цифровых технологий в нашу жизнь. Сегодня (без этого – прим.) мы уже не представляем себя ни в профессиональной среде, ни в социально-ориентированных проектах. Я бы хотела подчеркнуть роль цифровых технологий с точки зрения коммуникации. Поскольку я была участником дискуссионного клуба, и с коллегами, с подругами, как задала нам тон сегодня модератор, мы много говорили о применении цифровых технологий, цифровых коммуникаций именно в женской повестке России. Мы выбираем лучшие практики из этого периода, лучшие инструменты - и тиражируем их и дальше в регионы.
(про инициативу обучать женщин менеджменту в сфере компьютерных игр и веб-дизайну в декрете) Постковидная статистика показывает, что именно женское население пострадало от пандемии. На мой взгляд, новые возможности для обучения женщин, находящихся даже не только в декрете, хороший гарант и хороший инструмент для дальнейшей реализации женской повестки и поддержки женщин в той среде и в тех регионах, в которых мы находимся. Поэтому мне кажется, что это действительно очень положительный момент.
(о сфере, которая выйдет на первый план в цифровизации) Сегодня губернатор Наталья Владимировна Комарова много говорила про цифровизацию госуслуг. Я первый раз в Ханты-Мансийске, и я очень впечатлена городом и инфраструктурой, счастливыми людьми, которые здесь проживают. Очень рада буду вернуться сюда снова. Если и дальше все внедряемые цифровые технологии будут помогать населению, помогать регионам развиваться, вносить вклад как драйвер цифровой экономики. Мне кажется, не нужно разделять здравоохранение, социальную сферу и т.д. Все должно работать вкупе для того, чтобы развивать нашу экономику дальше».
Генеральный консул Республики Таджикистан в Екатеринбурге Зафар Сайидзода:
«Я полагаю, что вопросы, связанные со строительством информационного общества, с обеспечением информационной безопасности - одна из важнейших составляющих общей безопасности для всех государств; вопросы, связанные с управлением Интернетом, являются очень актуальными и востребованными в течение последнего периода и не утратят свою актуальность и значимость в долгосрочной перспективе. Речь идет о будущем общества и человечества. Очень важно, чтобы в этом потоке зарождающегося развития цифровой культуры, цифровизации, цифрового процесса, мы не утратили человечность, не потеряли самого человека.
(про экспортный потенциал Югры, о перспективах несырьевого сектора). В декабре прошлого года велся диалог между представителями администрации Югры в лице начальника Управления по внешним связям Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и председателем нашей северной Согдийской области. Был очень содержательный предметный разговор о путях и способах налаживания сотрудничества в различных сферах. На встрече с губернатором уже заявили, что проект соответствующего соглашения о сотрудничестве между Согдийской областью и Югрой в экономической, в научно-технической и культурно-гуманитарной сферах готов к подписанию. Это очень радостная новость. Хотел бы со своей стороны добавить, что изо дня в день ожидается представление проекта аналогичного соглашения о сотрудничестве между Югрой и нашей южной Хатлонской областью – это аграрно-индустриальная область, самая крупная по территории и населению. Они тоже проявили интерес к налаживанию сотрудничества с Югрой. Проект этого соглашения по дипломатическим каналам должен быть на днях представлен на рассмотрение губернатору Наталье Владимировне Комаровой. Я думаю, если эти соглашения будут подписаны и поэтапно переведены в плоскость практической реализации, то Югра имеет все шансы очень сильно упрочить свои позиции в комплексе межрегиональных связей между Таджикистаном и Россией. Сегодня Таджикистан поддерживает межрегиональные связи с 67 регионами России, Югра – один из этих регионов. Югра могла бы резко и быстро пойти вперед в этом плане. Мы в этом заинтересованы».
Посол Республики Никарагуа в Российской Федерации г-жа Альба Асусена Торрес Мехия:
«Прежде всего, я хотела бы поблагодарить губернатора Наталью Владимировну Комарову за приглашение участвовать в этом форуме. Я хочу сказать всем жителям этого региона, что у них замечательный губернатор и что их ждет светлое будущее. Потому что сейчас мы говорим не только о регионах, не только о конкретных странах, не только о континентах, мы говорим обо всем мире. Технология во всем мире сейчас выходит на первое место. И как раз вы, ваш регион придаете большое значение и импульс, развиваете сферы, технологии, уровень жизни. Надо понимать, что все это происходит во время кризиса, во время пандемии. В этом году это особенно важно. Я из Центральной Америки, и в этом году отмечается 200-летие Центральной Америки. В этом же году отмечается 30 лет со дня создания Центрально-Американской системы. Для нас очень важно, что именно в это время эта система, это развитие технологий позволит нам и дальше быть независимым и укреплять свой суверенитет. Я хочу поздравить вас с этим успехом и пожелать здоровья!
(про трудоустройство женщин и цифровую трансформацию в Никарагуа после пандемии). Для нас эта тема довольно новая и важная. Мы обсуждаем это не только на уровне послов, мы обсуждаем это на встрече регионального женского клуба, между представителями континентов. Нам всем вместе необходимо развивать эту тему, и вместе мы сможем решить все проблемы».
Руководитель Отделения Посольства Киргизской Республики в Российской Федерации в городе Сургуте Улан Ашимов:
«Это уже XII IT-форум. Участие в форуме принимают представители различных международных IT-компаний, в том числе представители Киргизской Республики. Встречи были очень интересные, особенно те, которые состоялись с участием ДИП-корпуса. Общались на тему цифровой дипломатии.
(о встрече с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры). Встреча с губернатором прошла в очень хорошей, теплой, дружеской атмосфере. Каждый представитель стран выступил, прозвучали очень интересные проекты, наметили дальнейшие пути налаживания торгово-экономических связей. В том числе я от Киргизской Республики изложил, в каких направлениях мы могли бы развивать наши двусторонние связи. Мы бы могли хорошо поработать в сфере туризма, открыть дополнительные рейсы для граждан севера. Наши курортно-рекреационные условия готовы для принятия граждан Югры.
(о несырьевом экспорте с Югрой). Это направление мы только изучаем. Мы открылись буквально год назад, и планируем все эти моменты нарастить, обсудить. Как раз в ходе этой поездки, с завтрашнего дня, у меня состоится ряд важных встреч, и эти вопросы мы обсудим. Пока что товарооборот между Югрой и регионами Киргизской Республики еще не набрал достаточного темпа.
(об увеличение авиарейсов между Югрой и Киргизией) Эти сроки еще не обговорены. На предстоящих встречах мы эти моменты обсудим. Я намерен предложить эти вопросы. В случае положительного рассмотрения, мы готовы работать в этом направлении».
Чрезвычайный и Полномочный Посол Доминиканской Республики в Российской Федерации г-н Франк Ханс Данненберг Кастельянос:
«Я бы хотел поблагодарить губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталью Владимировну Комарову за приглашение и возможность быть в этом регионе. Регион поистине благословен, потому что здесь потрясающей красоты природа, удивительный климат. Я очень рад находиться здесь. Я представляю Доминиканскую Республику и буду рад видеть всех в Пунта-Кане. Я рад, что нахожусь здесь вместе с другими представителями Латинской Америки, Африки и других регионов. Для нас очень важно понимать потенциал региона, как развивать торговые, экономические, культурные связи с этим регионом. Именно об этом мы узнаём на этом форуме. Технологии – это будущее. Поэтому, конечно, мы, как и весь мир, стараемся узнать как можно больше о всех новейших технологиях, и я думаю, что мы можем сделать это только вместе. Для нас, для Доминиканской Республики, для всего мира, очень важно здесь, в Ханты-Мансийске, узнать о том, что делает Россия (в сфере информационных технологий – прим.) и затем поделиться со всем миром и, конечно, применять у нас. Наша страна является лидером в Карибском регионе с точки зрения информационных технологий.
(об обеспечении кибербезопасности в Доминиканской республике). Это очень важная тема. Наше правительство занимается применением различных мер, которые направлены на обеспечение кибербезопасности, поскольку это всемирная проблема. В генеральной прокуратуре нашей Республики есть специальный отдел, который занимается раскрытием киберпреступлений, препятствует атакам и, в том числе, распространению детской порнографии. Для нас всех очень важно обеспечение и развитие кибербезопасности. Для меня как представителя Доминиканской Республики очень важно развивать отношения с Россией. Нашим дипломатическим отношениям 75 лет. Мы направлены и на дальнейшее их развитие. Это конечно туризм, многие русские знают нашу страну именно с этой точки зрения. Вы знаете манго, ананасы, авокадо, которые мы производим. Со своей стороны я вношу повестку о том, чтобы доминиканцы тоже узнали Россию, например, такие регионы как Ханты-Мансийск».
Чрезвычайный и Полномочный Посол Гренады в Российской Федерации г-н Олег Фирер:
«Форум максимально интересен. Вчера мы обсуждали много IT-технологий, их применение в наших странах. Я взял многие технологии на заметку. Такие, как технологии управления государственными системами, технологии управления школьными системами. Многое с этого форума мы возьмем на заметку и будем думать, как локализировать в нашей стране.
(о выставке). Во время обхода я увидел много интересного. Первое – система обучения, управления студенческими журналами для родителей. Интересно было посмотреть, как составляется меню для студентов и высчитывается калорийность, множество календарей досуга. Это все синхронизируется, и родители могут видеть и даже планировать какие оценки можно таргетировать для своих студентов. Мне понравилась виртуальная система для музеев. Я попробовал виртуальные очки, прошелся по улицам и поприсутствовал в картине, которую мне презентовали. Это было очень интересно.
(о встрече с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры). Мы дали оценку нашей работе с Российской Федерацией. Сказали, что мы максимально открыты для работы с регионом, чтобы анализировать множество it-технологий, которые присутствуют в регионе. Мы разговаривали не только об it-технологиях. Разговаривали про сельское хозяйство, про туризм. Это наш первый раз в Ханты-Мансийске, в Сибири. И мы уверены, что еще вернемся и будем налаживать работу с регионом. Губернатор открыт для диалога, для работы с нашими странами».
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Уганда в Российской Федерации г-н Джонсон Агара Олва:
«Хотелось бы поблагодарить российскую сторону и в том числе непосредственно Ханты-Мансийский автономный округ за организацию такого мероприятия на высоком уровне. Мы ежегодно принимаем участие в данном форуме, это очень важное событие. В прошлый раз мы были здесь в 2019 году. В прошлом году мы, к сожалению, не смогли здесь присутствовать. Форума не было в связи с коронавирусом. Но хочется сказать, что форум это блестящая возможность обсудить решения, найти пути и точки соприкосновения и т.д. Уганда и Россия уже давно поддерживают дружеские отношения, особенно после получения независимости у нас активно развивались взаимоотношения. Еще в советское время Советский Союз активно поддерживал африканский континент, африканские страны, включая Уганду. Мы сотрудничаем в разных направлениях. Мы импортируем продукцию, в том числе оборудование, различный текстиль, фармацевтическую продукцию и т.д. Это такая ситуация win-win, где каждый победитель, такое взаимовыгодное сотрудничество, которое сейчас наблюдается между Угандой и Россией. Россия также импортирует продукцию из Уганды: кофе, фрукты и т.д. Вопрос цифрового развития является одним из самых актуальных в рамках данного форума. Мы видим такую революцию, цифровую трансформацию, которая происходит по всему миру. И, конечно, нам необходимо вместе работать, чтобы найти более эффективные инструменты в пути нашего дальнейшего развития в Африке. Мы задумываемся о поиске бизнес-партнеров и настроены на дискуссии и обсуждения. Возможно, Россия или какие-то российские партнеры будут заинтересованы инвестировать свои средства в Уганду по разным направлениям, в том числе в направление цифрового развития. Мы понимаем, что это очень важный международный форум, но двух дней нам недостаточно. Вчера у нас был круглый стол с участием губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Комаровой Натальи Владимировны. Еще очень важное событие, которое прошло с участием главы государства РФ В.В. Путина – это российско-африканский форум в 2019 году. По сути дела, это событие открыло двери для нашего сотрудничества, дополнительных обсуждений разных направлений. И тогда уже было обозначено, в том числе непосредственно господином Путиным и специалистом, который занимается взаимодействием с африканскими странами, что необходимо наладить точки и рычаги взаимодействия между представителями российского и африканского бизнесов. Для того, чтобы у представителей российского бизнеса был доступ к сообществу африканского континента, и у африканских бизнес-партнеров к российским площадкам. Ряд таких инициатив был обозначен на форуме 15 июня. У нас есть определенные сложности из-за коронавируса, но я думаю, что эта работа будет двигаться дальше. Хотелось бы также поблагодарить господина Путина за то, что он принял предложение отправить свою делегацию для участия в специальной церемонии принятия присяги со стороны нашего президента, которая состоялась 12 мая 2021 года. Туда также направился заместитель министра иностранных дел РФ господин Богданов. Я думаю, что синергия поможет нам укрепить наши взаимоотношения и улучшить связи».
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сьерра-Леоне в Российской Федерации г-н Мохамед Йонгаво:
(О форуме) «Можно сказать только одно слово: «Прекрасно!». Все отлично. В сравнении с прошлым разом, когда я был здесь 2 года назад, повысилось качество проведения форума. Я думаю, что, если бы не пандемия, здесь было бы очень много людей, потому что тема форума является важной сегодня, особенно вопросы информационной безопасности. Я думаю, что появится еще много новых участников форума в будущем, и я сам обязательно приму участие, если меня пригласят. Еще пара слов об организаторе. Я думаю, что ваш губернатор и ее высшие помощники сделали все, чтобы участники форума чувствовали себя здесь, как дома. Не только организовали осмотр выставки и различные дискуссионные площадки, но и в целом комфортное пребывание. Люди здесь очень дружественные. Все здесь все очень понравилось, я обязательно приеду снова.
(о понравившихся технологиях, представленных на IT-Форуме). Умные школы и Умный город. Я думаю, что это самое главное для всех сейчас. Есть очень много людей, которые что-то новое создают в мире. Надо следовать за ними. Данные технологии создают порядок в городе и в школе. Школьники – это наше будущее».
Экс-посол Республики Бенин в Российской Федерации, Верховный комиссар по международным отношениям, Евразийская Организация экономического сотрудничества г-н Анисет Габриэль Кочофа:
«Я очень благодарен Югре и особенно губернатору, за то, что каждый год этот регион нас собирает. Вчера на пленарном заседании во время дискуссии изучали роль цифровой технологии. Я считаю, что этот вопрос очень актуален. Если мы не сможем договориться, как использовать цифру для людей, если мы не договоримся о гарантии безопасности, то тогда ничего не будет. Я счастлив, что вчера в Югре мы обсуждали практически будущее человечества. Если мы не будем обращать внимание на все, что происходит, если не будем использовать цифру в корректных целях, то ничего не будет. Вчера мы с губернатором обсуждали потенциал региона. И мы пришли к выводу, что Югра как регион РФ может очень много дать африканскому континенту в разных сферах: энергетики, образования, телемедицины, туризма, кибербезопасности и т.д. К сожалению, у нас мало информации. Африканский континент не знает потенциал этого региона вообще, хотя сотрудничество России и Африки имеет уже долгую историю. Поэтому нам приятно, когда мы приезжаем на выставку и видим огромный потенциал Югры в разных сферах. Вернувшись к себе на родину, мы расскажем обо всем, что видели здесь и постараемся установить тесные отношения с Югрой.
(о конкретных предложениях губернатору Югры). Первое, что я предлагал, чтобы и выставку и все, что вы делаете в Югре, переместить на территории африканского континента. Мы были бы счастливы, если в какой-то стране, вы бы организовали бизнес-миссии или показали бы эту выставку. Мы понимаем, что не можем презентовать все, но какие-то ключевые моменты можно перенести на африканский континент. Ваш опыт в науке, образовании, энергетике настолько богатый, что у вас есть, что дать африканскому континенту. Кроме этого, у вас отличные от наших климатические условия. Почему бы не договориться, чтобы нашу продукцию, например, тропические фрукты не отправлять в Ханты-Мансийск? В сушенном виде или свежем. Того, что у вас нет. Пожалуйста, берите из африканского континента. То, чего нет у нас мы возьмем у вас. Африканские земли очень богаты. Единственное, чего у нас нет – это технологий. Мы выращиваем кофе, какао, манго, но нет технологий переработки. А у вас все это есть. Я думаю, когда мы будем работать сообща, мы дадим нашим народам более качественную продукцию. Очень приятно, что ваш регион готов к сотрудничеству. Я очень хотел бы, чтобы молодежь Югры тоже посещала африканский континент. Когда я в прошлый раз был в университете, то задавал вопрос аудитории более 100 человек: "Кто был в Африке? Поднимите руки". Никто не поднял. Мы хотим, чтобы наши студенты учились у вас в городе в Югорском государственном университете, чтобы среди обучающихся были разные страны Африки. Мы хотим показать свою культуру. И также мы хотим принимать ваших студентов у себя, пусть даже не студентов университета, пусть приезжают на неделю. Чтобы наши народы познакомились, какие они есть эти русские, сибиряки. Это очень важно».
Пресс-центр ТАСС-Урал