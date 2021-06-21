Югорчане обсудили вопросы вакцинации граждан против COVID-19 в прямом эфире

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела очередной прямой эфир с жителями автономного округа. Тема встречи – «Охрана здоровья».
Югорчане в прямом эфире обсудили обеспечение охраны здоровья в автономном округе – проведение вакцинации от коронавируса, готовность медицинских организаций к проведению профилактических осмотров и диспансеризации, безопасность в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.
Модераторами встречи стали блогер, организатор прямых эфиров с экспертами на различные темы Алена Рыбьякова, организатор и ведущий утренних «Чемпионских зарядок» в Нижневартовске Анатолий Деревянко, руководитель проектов «FREE TRAINING UGRA» и «ЭкоПикник» Евгений Ершов, фитнес - тренер, ведущая онлайн проекта «aZZart» Алена Полянская.
Приветствуя участников встречи, Наталья Комарова отметила, что одна из сегодняшних тем связана с противодействием распространению коронавирусной инфекции. «Сам процесс вакцинации сталкивается в большей степени с препятствиями не медицинского или технического, а во многом – просветительского свойства. Это вопрос понимания и доверия. Поэтому важно ответить каждому человеку, обратить внимание на детали. Можем прогнозировать ее развитие, обеспечивать готовность экосистемы, своевременно принимать решения по организации работы специалистов, экономики, социальной сферы, правилам поведения каждого из нас. Задача двойная – быть здоровыми и здравыми в наших решениях, подходе к решению самых важных задач», - сказала губернатор.
Также Наталья Комарова поздравила медицинских работников с предстоящим профессиональным праздником: «Пять югорчан в этом году вошли в число победителей и призеров по итогам конкурса Минздрава России «Лучший врач». В общении с людьми слышу и вижу ваши, уважаемые югорчане, благодарность докторам, медицинскому персоналу за заботу, человеческое внимание и участие, спасенные жизни. Спасибо вам, уважаемые медицинские работники, за ваш труд, за то, что вы – лучшие. С наступающим Днем медицинского работника».
Так, в комментариях в социальных сетях югорчане оставляли свои вопросы и предложения, связанные с охраной здоровья. Одним из популярных стал вопрос вакцинации граждан: «Почему принуждают ставить вакцину? И как бороться с такими организациями?».
Директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский отметил, что в Югре, как и в Российской Федерации, вакцинация является добровольной. «Больше тревог мы видим в том, что возросло количество заболевших и тех, кто проходит лечение в больницах. Вакцинация – надежный способ защитить себя2, - сказал глава ведомства.
Исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости автономного округа Валерию Беспояско добавил, что работодатель не вправе отстранять от работы или увольнять тех сотрудников, которые не вакцинируются. За защитой нарушенных прав необходимо обращаться в государственную инспекцию труда.
Также в ходе прямого эфира врачи, волонтеры, жители Югры рассказали о проводимых оздоровительных мероприятиях в округе, поделились историей и советами борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
«За 11 месяцев моей работы в инфекционном госпитале нашего города в моей практике был один особенно запомнившейся случай: пациентка, которой на выздоровление потребовалось более 100 дней. Борьбу с коронавирусной инфекцией она начала в декабре 2020 года. Неоднократно мы консультировались с инфекционистами, ревматологами, пульмонологами Москвы и Сургута – всё без эффекта. Тогда было принято решение выполнить трансфузию антиковидной плазмы, так как иммунитет пациентки не мог выработать антитела к коронавирусу. В общей сложности перелито 12 доз плазмы. На фоне заместительной терапии пациентка выздоровела. Болезнь серьезная, поэтому хочется обратиться к жителям Югры – для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и для защиты себя и своих близких необходимо прививаться», - рассказала врач-инфекционист Нижневартовской окружной клинической больницы Татьяна Кучинская.
Напомним, для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией, дополняется программа проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации населения, проводимая ежегодно с целью выявления хронических заболеваний на ранних стадиях, факторов риска их возникновения и прогрессирования.
«Предусмотрено расширение перечня проводимых исследований на первом этапе с учетом имеющихся показаний. При проведении второго этапа диспансеризации для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, предусмотрено проведение компьютерной томографии, эхокардиографии. Хочу заметить, что в медицинских организациях, проводящих диспансеризацию имеется необходимое оборудование, специалисты для осуществления данной программы», - сказала главный врач Сургутской городской клинической поликлиники Любовь Колесникова.
К эфиру также присоединился 10-летний Ильман Хаджимурадов из поселка Федоровского Сургутского района. За один подход югорчанин отжался 5713 раз и установил новый мировой рекорд, тем самым вписав свое имя в Книгу рекордов России.
«Хочу сказать спасибо всем, кто мне помог. И у меня есть предложение. Наталья Владимировна, я отжался за 3,5 часа 5 713 раз. Те, кто меня поддерживали, отжались за это время 8 тысяч раз. А сколько раз за это время может отжаться вся Югра? Предлагаю это проверить всем югорчанам», - предложил юный рекордсмен.
«Важно, чтобы родители сопровождали своих детей. Спасибо, что у вас получился этот проект», - сказала Наталья Комарова.
Видеозапись прямого эфира доступна в аккаунтах главы региона в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».