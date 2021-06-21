Около 50 специалистов кардиоцентра отмечены наградами и почетными грамотами в честь Дня медицинского работника

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В окружном кардиологическом диспансере состоялась торжественная церемония награждения специалистов за особые заслуги в профессиональной деятельности. Так, заведующая организационно-методическим отделом, врач-кардиолог, к.м.н. Елена Милованова отмечена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Также благодарностей Министерства здравоохранения РФ удостоены врач-кардиолог кардиологического отделения №1 Ольга Золотенкова, врач-методист организационно-методического отдела Нэля Гойнова, рентгенолаборант отделения лучевой диагностики Вероника Овсянникова, главный инженер Сергей Красовский. Кроме того, были вручены почетные грамоты и благодарственные письма Департамента здравоохранения Югры, Почетные грамоты окружного кардиологического диспансера. В рамках торжества с победой в региональном этапе Всероссийского конкурса врачей в 2021 году в номинации «Лучший кардиолог» поздравили врача-кардиолога кардиологического отделения №1 Кристину Батуеву.
В праздничной церемонии приняли участие заместитель губернатора округа Вадим Шувалов, директор Департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексей Добровольский, заместитель Главы города Сургута Анна Томазова. Почетные гости поздравили коллектив кардиоцентра с профессиональным праздником, отметили важность и высокое качество работы медицинского персонала клиники. Вадим Николаевич вручил переходящую награду кардиоцентра – кубок. Он ежегодно присуждается отделению стационара, в адрес которого поступило наибольшее число положительных отзывов. Третий год подряд лидером в этой категории остаётся кардиологическое отделение №2. Лучшим подразделением поликлиники Кардиоцентра по мнению благодарных пациентов признано отделение лучевой диагностики.
«Обратная связь от пациентов – беспристрастная оценка эффективности нашего труда. В 2020 году на сайте cardioc.ru, в специальных журналах для обращений и в ящиках «Ваше мнение» пациенты оставили 907 благодарных отзывов. Югорчане говорят «спасибо» врачам, медицинским сестрам, уборщикам производственных помещений, буфетчикам-всем тем, кто оказывает медицинскую помощь и создает комфортные условия пребывания в кардиоцентре. Это ежедневный непростой труд, но необходимый для пациентов. Я присоединяюсь к добрым словам в адрес коллектива кардиоцентра. Поздравляю коллег с профессиональным праздником и благодарю каждого, кто вносит свой вклад в развитие здравоохранения региона», - отметила главный врач кардиологического диспансера Ирина Урванцева.