В Ханты-Мансийском автономном округе представят выставку Музея Победы к 80-летию начала Великой Отечественной войны

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Выставку Музея Победы «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг», приуроченную к 80-летию начала Великой Отечественной войны, представят в Музее Природы и Человека.
Всего экспозицию покажут в 31 музее России. Среди них – крупные государственные и небольшие школьные музеи от Смоленска до Хабаровска. Экспозицию разместят как в выставочных пространствах музеев-участников проекта «Территория Победы», так и на сайтах учреждений в электронном виде.
В выставку «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг» входят документы, фотографии, фронтовые письма, плакаты, живописные и графические работы, воспоминания фронтовиков, участвовавших в боях летом 1941 года. Они свидетельствуют о стойкости, мужестве и великом подвиге, который совершили советские солдаты ради будущих поколений.
Разделы выставки расскажут об обороне в приграничных сражениях, упорных боях в окружении и первых значительных боевых успехах Красной Армии. А также познакомят с началом эвакуации и перестройкой народного хозяйства в тылу в первые месяцы Великой Отечественной войны, что в совокупности обеспечило нашу будущую Победу.
Международный проект «Территория Победы» направлен на создание в России и за рубежом единого музейного пространства в области военной истории XX века. Инициатива уже объединила более 200 отечественных и зарубежных учреждений культуры.
ФГБУК «Музей Победы»