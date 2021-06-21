В Ханты-Мансийске проходит научно-практическая конференция «II Шесталовские чтения»

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В Ханты-Мансийске проходит научно-практическая конференция «II Шесталовские чтения»

Научно-практической конференции с международным участием «II Шесталовские чтения» начала свою работу сегодня, 21 июня, с пленарного заседания.  

Приветствуя участников мероприятия, президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова отметила, Югра – это ядро, сформировавшее культуру двух коренных народов – ханты и манси.

– Энергия древней югорской земли и глубокий космос Севера стал тем источником вдохновения для писателей и поэтов, имена которых известны не только в России, но и далеко за его пределами. Золотой фонд традиционной культуры своего народа пополнили новыми художественными образами Мария Волдина, Еремей Айпин, Андрей Тарханов, Юрий Вэлла. Только в Югре мог родиться  основоположник письменной мансийской  литературы Юван Николаевич Шесталов, народный поэт, прославивший свой народ. Он сумел услышать слово родной земли, мог творить, черпая вдохновение в глубине самобытной культуры своего народа. Он – один из создателей югорской литературы, которая звучит как на его родном языке, так и на языках других народов»,  –  сказала Людмила Алфёрова.

Она сообщила, что первые «Шесталовские чтения» проходили с международным участием. В этом году к конференции присоединились  участники из Венгрии, Эстонии, Франции и Словакии.

С приветственным словом выступила хантыйская поэтесса Мария Кузьминична Волдина. Говоря о творчестве мансийского поэта, она отметила, Юван Шесталова был человеком планетарного масштаба, внёсшего весомый вклад в развитие мансийской литературы.   

Конференция проходит в онлайн и офлайн режиме на трёх площадках – в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок, в этнографическом музее «Торум Маа» и в окружном Доме народного творчества.

Участие в «Шесталовских чтениях» принимают учёные, писатели, аспиранты, переводчики, работники культуры и образования. Они обсуждают проблемы фольклоризма в литературе, фольклор и письменные традиции, материальную и духовную культуру обско-угорских и самодийских народов, переводы как объекты лингвистического исследования, языки коренных малочисленных народов Севера. Главная тема мероприятия – творчество известного мансийского писателя Ювана Шесталова.

Программа чтений рассчитана на три дня. В рамках конференции будет работать круглый стол «Литература обских угров: современное состояние и перспективы развития», где пройдёт презентация сборника «II Шесталовские чтения» и книги Светланы Динисламовой «Мое тихое счастье». Кроме этого, в этнографическом музее «Торум Маа» состоится презентация аудиокниги по произведения Ювана Шесталова, а также пройдет творческая встреча с югорским писателем Владимиром Квашниным.    

Участники посетят Мемориальный кабинет-музей Ювана Шесталова, этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» примут участие в мемориальной акции «Дань памяти» – посещение могилы писателя и городища «Мирового смотрителя».

Организаторами конференции выступают община коренного малочисленного народа манси «Тагт махум» («Люди с Сосьвы»), общественная организация «Спасение Югры» в партнёрстве с правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Обско-угорским институтом прикладных исследователей и разработок, этнографическим музеем под открытым небом «Торум Маа» и окружным Домом народного творчества.

Мероприятие проходит за счёт средств гранта губернатора Югры.

Людмила Теткина

Пнд, 21/06/2021 - 16:01

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