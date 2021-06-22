Полный курс иммунизации против COVID-19 завершили более 6000 няганцев

- Русский
Медицинские работники Нягани продолжают просветительскую работу с населением о необходимости иммунизации против COVID-19. Врач-эпидемиолог Няганской городской поликлиники Ольга Ежова и главный врач Няганской окружной больницы Сергей Догадин в «Прямом эфире» на местном телеканале вновь призвали горожан прийти на вакцинацию и тем самым обезопасить себя и близких от опасной инфекции.
Сегодня в Нягани особое внимание специалисты уделяют разъяснению пунктов Постановления губернатора ХМАО-Югры от 14 июня 2021 года № 83 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в ХМАО-Югре». Так, согласно документу, режим обязательной самоизоляции введен для граждан 65 лет и старше, для граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, за исключением трудоустроенных и (или) прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. Эти категории граждан могут покидать места проживания (пребывания) в случаях: обращения за медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью, выгула домашних животных, доставки твердых коммунальных отходов до ближайшего места их накопления, оказания помощи близким родственникам старше 60 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями и прочие пункты.
Важным пунктом постановления также является обязательное выполнение ряда условий по возвращению из отпусков после 20 июня 2021 года на территорию Югры из других регионов Российской Федерации. Для допуска к работе необходимо в течение трех дней после прибытия в округ пройти ПЦР-исследование или подтвердить отсутствие COVID-19 (наличие антител класса G (IgG) к COVID-19). Срок действия результата исследования на антитела составляет 30 дней со дня сдачи биоматериала для проведения исследования. Если же человек полностью привит (двукратно), то ему не требуются дополнительные обследования.