В Югре представители Росгвардии участвуют во всероссийском поисковом движении «Вахта Памяти»

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В Югре представители Росгвардии участвуют во всероссийском поисковом движении «Вахта Памяти»

В Югре военнослужащие и сотрудники территориального Управления являются активными участниками поисковых отрядов, цель которых – сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Прапорщик Евгений Федориненко занимается поисковой работой с 2003 года. В недавнем прошлом на общественных началах был руководителем регионального военно-патриотического клуба «Саланг».

«За время экспедиций совместно с воспитанниками клуба удалось поднять останки 27 человек, найденные во время раскопок на полях сражений под Псковом, Волгоградом, в Северной Осетии и Владикавказе, в том числе 13-ти воинов – в деревне Погощина Псковской области, где шли ожесточенные бой в июне 1941 года», – рассказывает росгвардеец.

Тогда при раскопках в 2009 году под руководством прапорщика Евгения Федориненко было найдено 3 ордена Красной звезды и 7 медалей «За отвагу». Находки переданы в музей Великой Отечественной войны Островского района Псковской области.

По номерам орденов и медалей были установлены имена 11 погибших ребят. Прах ефрейтора Филимонова Якова Евстафьевича, автоматчика роты автоматчиков 817 стрелкового полка 239 стрелковой дивизии, который считался без вести пропавшим с октября 1942 года, был сопровожден и передан родственникам в родную деревню Тумашево Тюменской области и похоронен со всеми воинскими почестями. 

А накануне в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» прапорщик Евгений Федориненко организовал цикл встреч с воспитанниками детских пришкольных лагерей Ханты-Мансийска, чтобы рассказать ребятам о поисковом движении.

Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО-Югре 

Втр, 22/06/2021 - 10:18

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