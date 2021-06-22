В Югре представители Росгвардии участвуют во всероссийском поисковом движении «Вахта Памяти»

- Русский
В Югре военнослужащие и сотрудники территориального Управления являются активными участниками поисковых отрядов, цель которых – сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Прапорщик Евгений Федориненко занимается поисковой работой с 2003 года. В недавнем прошлом на общественных началах был руководителем регионального военно-патриотического клуба «Саланг».
«За время экспедиций совместно с воспитанниками клуба удалось поднять останки 27 человек, найденные во время раскопок на полях сражений под Псковом, Волгоградом, в Северной Осетии и Владикавказе, в том числе 13-ти воинов – в деревне Погощина Псковской области, где шли ожесточенные бой в июне 1941 года», – рассказывает росгвардеец.
Тогда при раскопках в 2009 году под руководством прапорщика Евгения Федориненко было найдено 3 ордена Красной звезды и 7 медалей «За отвагу». Находки переданы в музей Великой Отечественной войны Островского района Псковской области.
По номерам орденов и медалей были установлены имена 11 погибших ребят. Прах ефрейтора Филимонова Якова Евстафьевича, автоматчика роты автоматчиков 817 стрелкового полка 239 стрелковой дивизии, который считался без вести пропавшим с октября 1942 года, был сопровожден и передан родственникам в родную деревню Тумашево Тюменской области и похоронен со всеми воинскими почестями.
А накануне в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» прапорщик Евгений Федориненко организовал цикл встреч с воспитанниками детских пришкольных лагерей Ханты-Мансийска, чтобы рассказать ребятам о поисковом движении.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО-Югре